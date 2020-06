PlayStation, ricompensa di 45 mila euro per chi scova nuovi bug

PlayStation chiama a raccolta i giocatori di tutto il mondo per risolvere problemi di sicurezza. E per stimolare la ricerca ha messo sul piatto un listino prezzi molto ricco. La ricompensa per chi scova un bug di sicurezza definito “critico” parte infatti da 50 mila dollari. Vale a dire dai 45 mila euro in su.

La collaborazione con HackerOne

approfondimento

Sony ha deciso di allargare la platea di ricerca di bug per la sicurezza di PlayStation 4 e PlayStation Network, promettendo laute ricompense. A spiegare i dettagli del Bug Bounty Program è stato Geoff Norton, Senior Director Engineering di Sony sul blog ufficiale della console. “Sono lieto di annunciare di aver avviato un programma pubblico di individuazione dei bug – si legge sul post - la sicurezza dei nostri prodotti è una parte fondamentale della creazione di esperienze straordinarie per la nostra comunità”. “Crediamo che lavorando con tutta la comunità sia possibile offrire un posto più sicuro dove giocare – va avanti Norton - abbiamo collaborato con HackerOne, che ci dà una mano per eseguire il programma, e stiamo invitando la comunità di ricerca, i giocatori, e chiunque altro a testare la sicurezza di Playstation 4 e Playstation Network. Il nostro programma di eliminazione dei big ha ricompense per vari problemi, inclusi quelli critici su PS4 che hanno taglie dai 50.000 dollari in su”.

Le ricompense per chi previene attacchi a PlayStation

Fin qui PlayStation aveva testato la tenuta della console e del PlayStation Newtwork collaborando soltanto con alcuni ricercatori selezionati. Adesso si apre all’intera comunità per migliorare la propria sicurezza. Come si riscontra sulla piattaforma HackerOne, le cifre più alte sono riservate a chi scopre nuovi bug di Ps4: da 500 dollari in su per i bug più piccoli, da 2500 dollari per quelli medi, da 10 mila dollari per quelli gravi e infine da 50 mila per quelli critici. Le ricompense per chi si occuperà del PlayStation Newtwork variano da 100 a 3000 dollari. Non più di 2700 euro quindi.