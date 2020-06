Playstation 4 a 95 euro, in Francia deve intervenire la polizia

Le potenzialità di PlayStation 5 sono state presentate recentemente, in un seguitissimo evento in streaming, incuriosendo gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo, in attesa che la nuova console di casa Sony sia lanciata sul mercato, a fine 2020. Ma anche proporre la PS4, ad un prezzo particolarmente conveniente come 95 euro, può scatenare l’eccessiva curiosità dei fan, tanto da indurre la polizia ad intervenire per disperdere la folla ed evitare assembramenti, in questo particolare momento sconsigliati vista l’emergenza sanitaria, legata alla diffusione del nuovo coronavirus. E’ quello che è successo, infatti, davanti ad un supermercato della catena Lidl di Orgeval, piccolo comune francese situato nel dipartimento degli Yvelines, nella regione dell'Île-de-France.