PS4, Ubisoft annuncia il nuovo battle royale Hyper Scape

Ubisoft si prepara a fare il suo debutto nel mondo dei battle royale con Hyper Scape, un nuovo sparatutto online in prima persona che arriverà sulle piattaforme della generazione attuale (PS4, Xbox One e PC) nel corso dell’estate. Anche se è stato presentato da pochissimo, il gioco può essere già testato con mano su Pc, a patto di riuscire a mettere le mani su una delle key distribuite durante le live degli streamer di Twitch che partecipano al programma “founder” (l’elenco completo è disponibile sul sito di Ubisoft) e hanno la funzionalità “Twitch Drop” attiva. Chi ottiene una di queste “chiavi d’accesso” può riscattarla sul proprio account di Ubisoft Club. La prima fase di testing durerà fino al 7 luglio e consentirà a una ristretta cerchia di utenti di provare con mano il gameplay di Hyper Scape, che, come dichiarato dalla software house francese, è stato creato per essere divertente non solo da giocare, ma anche da guardare in diretta.

Scontri all’ultimo sangue nelle strade di Neo Arcadia

Hyper Scape è ambientato a Neo Arcadia, una città virtuale in cui di volta in volta 99 concorrenti armati fino ai denti, divisi in squadre da tre, si affrontano in scontri all’ultimo sangue, nella speranza di sopravvivere e ottenere dei soldi e un posto di rilievo all’interno della società spietata in cui vivono. Proprio come dei moderni gladiatori, non devono solo avere la meglio sui loro avversari, ma anche offrire al pubblico uno spettacolo degno di questo nome. Questa premessa narrativa giustifica pienamente la scelta di dare la possibilità a chi segue le partite su Twitch di influenzare il loro andamento, attivando degli effetti aggiuntivi (per esempio riducendo la gravità nell’arena o incrementando il numero dei medikit sparsi per la mappa) e supportando i loro streamer preferiti. Come vuole la tradizione del genere, la vittoria va alla squadra del giocatore che è riuscito a sopravvivere fino alla fine o che ha mantenuto il controllo della corona dorata per 45 secondi. Quest’ultima fa la sua comparsa quando la mappa di gioco raggiunge le sue dimensioni minime. Infatti, anche in Hyper Scape, proprio come succede in Fortnite, Call of Duty: Warzone ecc., col passare del tempo l’area in cui i giocatori possono muoversi si restringe sempre di più, rendendo piuttosto complicato nascondersi o cogliere i nemici di sorpresa. Al momento è possibile testare solo la modalità a squadre Crown Rush, ma in futuro arriverà anche Dark Haze, pensata per chi preferisce cavarsela da solo.

Free to play

Hyper Scape sarà free to play e metterà a disposizione dei giocatori un Battle Pass stagionale diviso in più livelli, sbloccabili accumulando punti durante le partite. Ogni passo avanti sarà accompagnato da ricompense utili per modificare l’estetica del proprio personaggio, tra cui skin, emote, avatar ecc. Come avviene in altri giochi, anche nel battle royale di Ubisoft tutti questi elementi hanno un valore puramente cosmetico, che non va in alcun modo a modificare l’esperienza di gioco o a sbilanciare le partite.