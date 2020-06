Fortnite, tutte le nuove skin introdotte con l’aggiornamento 13.20

Mentre i server di Fortnite sono offline per l’arrivo dell’aggiornamento 13.20, dataminer e leaker hanno iniziato a scovare nei file del gioco le nuove skin e oggetti cosmetici che saranno introdotte col nuovo update.

Le ultime skin di Fortnite: c’è Capitan America?

Dopo l’arrivo, il 17 giugno, di Fortnite Stagione 2 Capitolo 3 del Battle Royale, è disponibile da oggi, martedì 30 giugno, l’aggiornamento 13.20. Il download è accessibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e computer. Tra i leaker, Xtreme Adi è stato uno dei primi a pubblicare su Twitter le foto delle nuove Skin, dei nuovi cosmetici e anche una foto della mappa dopo l’update del 30 giugno. La novità che più intriga i giocatori è l’imminente arrivo su Fortnite di Capitan America, previsto già nei primi giorni di luglio. Si tratterebbe di un'altra collaborazione con Marvel dopo quella che ha permesso di avere Deadpool nel videogioco. I leaker hanno scovato tra i file la texture dello scudo del supereroe: ancora non è chiaro come sarà impiegata ma probabilmente si tratterà di un piccone o di uno scudo. Le skin che a partire dalle prossime settimane sarà possibile acquistare nello store di Fortninte sono numerose – per sopperire, probabilmente, alle ferie degli sviluppatori nei prossimi mesi – e il tema predominante è quello estivo. Non mancano varianti innovative dei personaggi esistenti.

Cos’altro c’è di nuovo nell’aggiornamento 13.20 di Fortnite

Con l’update del 30 giugno, che ha introdotto nuove skin e oggetti cosmetici su Fortnite, sono apportate anche migliorie al gioco. Ad esempio è stato risolto un bug per cui l’effetto rabbia/fuoco rimaneva vicino ai giocatori e un altro relativo alla perdita dei capelli di Sandstorm. Nella modalità Battaglia Reale è stato sistemato il problema per cui alcuni giocatori, su PlayStation 4, rimanevano bloccati sulla schermata di caricamento di Battle Bus dopo aver aggiornato Fortnite. Su Salva il mondo sono stati corretti bug relativi all’utilizzo e al consumo di munizioni; per quanto riguarda i dispositivi mobili è stato sistemato il ritardo dell’audio di cui si lamentavano alcuni utenti di Nintendo Switch.