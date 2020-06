Fortnite, server offline per l'arrivo della Stagione 3

Con l’evento “Il Dispositivo”, che è stato seguito in diretta da oltre 20 milioni di persone tra giocatori e spettatori, si è chiusa la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. Proprio come indicato da varie voci di corridoio, in seguito a varie vicissitudini, l’isola in cui è ambientato il gioco è stata circondata da un muro d’acqua e adesso si trova sotto il livello del mare. E ora che cosa succederà? Per scoprirlo, i giocatori non dovranno fare altro che attendere l’inizio della Stagione 3 del Battle Royale, previsto per oggi, mercoledì 17 giugno. Già da ora i server del gioco sono offline per la consueta manutenzione che precede ogni aggiornamento e sembra che resteranno irraggiungibili almeno fino alle 10:00. Non stupirebbero eventuali ritardi sulla tabella di marcia, visto che stavolta l’update dovrebbe essere alquanto corposo. La stessa Epic Games ha chiarito che la patch sarà più grande del solito, ma non si è sbottonata sulle sue dimensioni esatte.