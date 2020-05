Quanto guadagna Epic Games grazie a Fortnite? Tremila euro al minuto

Per Epic Games, Fortnite rappresenta un’importante fonte di introiti. In un solo minuto, la software house guadagna almeno tremila euro grazie al popolarissimo Battle Royale. A dimostrarlo, è uno strumento presente sul sito MusicMagpie che simula in tempo reale gli incassi di vari videogiochi derivanti dalla vendita di copie fisiche e virtuali, dagli acquisti in-game, dalle microtransazioni ecc. I calcoli effettuati incrociando tutti questi dati indicano che Fortnite è attualmente il videogioco più redditizio presente sul mercato. Il Battle Royale condivide il podio con Dungeon Fighter Online e League of Legends, altri due free to play. Appena fuori dalla top 3 si trovano Crossfire, Anthem e Fifa 19.

Una fanbase più attiva che mai

Il buono “stato di salute” di Fortnite non è esattamente una sorpresa. Nelle ultime settimane, il gioco ha dimostrato in più occasioni di poter contare su bacino di videogiocatori più ampio e attivo che mai. Un esempio emblematico è il successo ottenuto da Astronomical, il tour virtuale del rapper statunitense Travis Scott. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 27,7 milioni di utenti unici, superando i già ottimi risultati ottenuti col concerto di Marshmello del 2019. Tutti i giocatori che hanno effettuato il log-in nel corso delle esibizioni del rapper hanno ricevuto in omaggio il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento gratis.

L’evento Doomsday si avvicina?

Nei file dell’aggiornamento 12.60 di Fortnite, i dataminer hanno trovato alcuni indizi legati a Doomsday, l’evento che dovrebbe segnare la fine della Stagione 2 del Battle Royale e preparare l’arrivo della Stagione 3. Stando al contenuto degli ultimi leak, nelle prossime settimane il grosso dispositivo sferico presente nella stanza di Mida abbandonerà la sua attuale posizione per raggiungere un’altra zona della mappa. Inoltre, sulla struttura presente al centro dell’isola dovrebbe apparire un nuovo timer, che indicherà ai giocatori il conto alla rovescia all’inizio di Doomsday.