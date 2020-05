Fortnite sta per ricevere la patch 12.60: server offline

Il nuovo aggiornamento introdurrà numerosi contenuti inediti e, secondo voci di corridoio piuttosto insistenti, dovrebbe rendere disponibile l’evento Doomsday, pensato per chiudere col botto la Stagione 2 e preparare i giocatori alla Stagione 3

I server di Fortnite sono temporaneamente irraggiungibili a causa dei lavori di manutenzione che precedono l’imminente arrivo della patch 12.60. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro nel 13:00, anche se nell’ultimo periodo Epic Games ha abituato giocatori a orari piuttosto variabili. Il nuovo aggiornamento introdurrà numerosi contenuti inediti e, secondo voci di corridoio piuttosto insistenti, dovrebbe rendere disponibile l’evento Doomsday, pensato per chiudere col botto la Stagione 2 e preparare i giocatori alla Stagione 3.

Le novità introdotte in Salva il Mondo

Anche se per ora i server non sono ancora tornati online, Epic Games ha già reso noti i contenuti che saranno introdotti con la patch 12.60. In Salva il Mondo, l’aggiornamento modificherà la cadenza di tiro di queste armi:

• Tutti gli archi

• Dispositivo di lancio Re della Tempesta

• Trapassalaser

• Crescendo

• Lanciatore Nobile

• Monsone

• Fucile di precisione tubo a vuoto

Queste modifiche non riguardano le balestre. Tutti gli archi hanno anche ricevuto un vantaggio Cadenza di tiro, mentre all’arma Cadenza ne sono stati aggiunti due. Nel negozio di Fortnite saranno disponibili anche Sea Wolf Jonsey con il vantaggio Alta Marea (potrà essere acquistato dal 23 maggio al 20 giugno), Ken Filibustiere con il vantaggio Nebbia Marina (dal 30 maggio al 20 giugno) e Schioppo, un fucile avancarica in grado di sprigionare una potente raffica di colpi (dal 23 maggio al 20 giugno).

Le novità introdotte nella Modalità Creativa e in Party Royale

Nella Modalità Creativa sono in arrivo la Galleria Auto A, la Galleria Sport e la Galleria oggetti Lo Squalo. Epic Games approfitterà della nuova patch anche per correggere vari errori e bug capaci di compromettere l’esperienza di gioco. Party Royale, la nuova modalità dedicata al relax, si arricchisce con un rampino e un jetpack che permetteranno ai giocatori di muoversi più agevolmente lungo la mappa di Papaya. L’aggiornamento introduce anche una nuova playlist Giochi di Spie.

Le novità introdotte nella versione mobile

La patch 12.60 introdurrà nella versione mobile di Fortnite una nuova opzione, pensata per mantenere stabile il frame rate del gioco impostando una risoluzione dinamica che cambierà automaticamente per dare priorità alla frequenza di aggiornamento. I giocatori potranno anche personalizzare layout dell’HUD, modificare la zona di pressione dei tasti e dei comadi touch, disattivare il suono dei passi e di altri effetti sonori dall’apposito menù.