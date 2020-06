Epic Games, Bloomberg: potrebbe valere quasi 17 miliardi di dollari

Gran parte del merito, come intuibile, va assegnato al successo di Fortnite, il Battle Royale da record targato Epic Games che sta per lanciare la tanto attesa Season 3, il cui debutto è fissato per la giornata di domani 17 giugno 2020

Il valore societario di Epic Games potrebbe presto raggiungere cifre da record.

Bloomberg riferisce che lo software house sviluppatrice di Fortnite, il gioco con base gratuita di maggior successo di sempre, sarebbe "vicina” alla raccolta di un finanziamento di 750 milioni che porterebbe la valutazione complessiva della società a un valore prossimo ai 17 miliardi di dollari. Gran parte del merito, come intuibile, va assegnato al grande successo del Battle Royale da record targato Epic Games che sta per lanciare la tanto attesa Season 3, il cui debutto è fissato per la giornata di domani 17 giugno 2020.

I nuovi presunti investitori

Tra i nuovi presunti investitori, citati dalla fonte, ci sarebbero T. Rowe Price Group Inc. e Baillie Gifford. Secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonte anonime, inoltre, alla nuova ondata di finanziamenti potrebbero partecipare alcuni invesistori già esistenti, tra cui KKR & Co, sarebbe pronto ad aumentare ancora la propria partecipazione societaria.

Ad ora tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni. Epic Games non ha ancora confermato questi nuovi investitori, e per ora non ha voluto esprimersi in merito. Inoltre, le trattative sarebbero ancora in corso, quindi alcuni dettagli potrebbero ancora cambiare.

I fattori del successo: Fortnite e l’Unreal Engine 5

Come accennato precedentemente, buona parte del successo di Epic Games è legato Fortnite, il videogioco più popolare del momento con oltre 200 milioni di giocatori attivi su tutto il pianeta, che anche nella giornata di sabato ha registrato numeri da record per l’evento conclusivo della Season 2. “Il Dispositivo” ha visto la presenza di oltre 12 milioni di giocatori connessi in contemporanea ed è stato fruito in streaming da 8.4 milioni di spettatori globali tra YouTube e Twitch.

Un’altra tecnologia che molto probabilmente accrescerà il valore della software house è l’Unreal Engine 5, il motore grafico che accompagnerà la prossima generazione di console e videogiochi, svelato da Epic Games il mese scorso, tramite una tech demo in tempo reale su PlayStation 5.