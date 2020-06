Fortnite, oltre 20 milioni di spettatori per l’evento “Il Dispositivo”

A causa dell’elevata mole di giocatori i server sono crollati, ma Epic Games è riuscita a riportarli online in tempi brevi. Ora è tutto pronto per la Stagione 3, che inizierà il 17 giugno

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 si è chiusa con il botto. L’evento “Il Dispositivo” è stato vissuto in diretta da oltre 12 milioni di giocatori e visto in streaming da 8.4 milioni di spettatori globali tra YouTube e Twitch. Un successo che dimostra la forza del Battle Royale di Epic Games, ma che ha anche messo a dura prova i server del gioco. Durante l’evento, infatti, sono crollati e la software house ha dovuto sudare sette camicie per riportarli online in tempi brevi. Dopo questo imprevisto, Epic Games ha annunciato che nei prossimi giorni si darà da fare per migliorare ulteriormente l’infrastruttura online di Fortnite e garantire a un numero sempre maggiore di giocatori di prendere parte ad altri eventi simili che si svolgeranno in futuro. Nonostante l’enorme successo riscosso, l’evento non ha superato il record del tour Astronomical del rapper Travis Scott, che complessivamente è stato seguito da 27,7 milioni di giocatori.

Cos’è successo durante l’evento “Il Dispositivo”?

Nel corso dell’evento i giocatori e gli spettatori hanno scoperto che il Dispositivo nascosto da Mida sotto l’Agenzia era stato creato per fermare la tempesta una volta per tutte. Dopo la sua attivazione, il congegno non è riuscito a raggiungere l’obiettivo al 100%. La Tempesta Viola è stata sostituita da un’immensa parete d’acqua, in grado di danneggiare i giocatori che finiscono al suo interno, e il Dispositivo ha causato la distruzione dell’Agenzia, lasciando uno spazio vuoto al centro dell’isola, che ora è sprofondata sotto il livello del mare. Inoltre, nel corso dell’evento ci sono state tre brevi fasi in prima persona, che hanno permesso ai giocatori di scoprire che una misteriosa agenzia sta indagando su alcuni dei personaggi principali del gioco. Uno dei suoi membri è l’Agente Jonesy, che potrebbe svolgere un ruolo chiave nel corso della Stagione 3, il cui inizio è previsto per mercoledì 17 giugno.