Fortnite Stagione 3, trova i gonfiabili di Deadpool allo Yacht

Per completare la sfida è sufficiente individuare i galleggianti da piscina dedicati all’antieroe Marvel e interagire con essi per recuperarli

Dopo essere stato uno dei protagonisti della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, Deadpool è tornato a fare compagnia ai giocatori del Battle Royale di Epic Games prima del previsto. Il mercenario chiacchierone, infatti, è al centro di una delle sfide della Settimana 3 della nuova stagione. Per ottenere i punti esperienza, i giocatori non devono fare altro che raccogliere tre diversi galleggianti da piscina con le fattezze dell’antieroe Marvel presenti a bordo dello Yacht 2.0. Una volta individuata la loro posizione, basta interagire con questi oggetti per recuperarli e completare con successo la missione.

La posizione dei galleggianti

È possibile trovare uno dei galleggianti nella parte destra dello Yacht, dentro a un container arancione. Un altro si trova nella parte centrale dell’imbarcazione, all’interno di una piccola stanza in cui è presente un poster di Deadpool. Infine, l’ultimo galleggiante è posto nelle vicinanze delle sedie a sdraio che affacciano sulla struttura a sinistra dello Yacht.

Le novità della Stagione 3

Iniziata ormai da una decina di giorni, la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ha portato all’interno del Battle Royale una ventata d’aria fresca. Gli eventi avvenuti durante “Il dispositivo”, l’ultimo evento della Stagione 2, hanno modificato drasticamente l’isola in cui è ambientato il gioco, che ora è allagata, ricca di nuove zone da esplorare e di squali da cavalcare. Non mancano anche dei terribili Predoni, che possono arrivare in qualsiasi momento nel corso di una partita e aggiungere delle sfide extra, pensate per mettere a dura prova la capacità di sopravvivenza dei giocatori. Nella modalità Salva il Mondo è stata introdotta una nuova arma: Castigamatti. “Infliggi colpi travolgenti con il Castigamatti! Enorme martello ad avancarica che infligge devastanti Attacchi in salto pesanti sugli Abietti”, spiega Epic Games sul proprio sito ufficiale. L’aggiornamento, inoltre, ha introdotto anche il personaggio Headhunter Patriottico, dotato dei vantaggi Bottino di guerra (standard) e Bottino di guerra + (comandante).