Fortnite, rivelati data e orario del nuovo concerto di Diplo

“Diplo Presents: Thomas Wesley” è il titolo dell'album che il dj e produttore statunitense presenterà in anteprima all’interno del battle royale targato Epic Games. L’appuntamento è per il 26 giugno alle 3 di notte, ma è già stata programmata una replica per il 29 alle ore 18

Fortnite , il celebre battle royale targato Epic Games , ha deciso sempre più di puntare sulla musica. Infatti, dopo concerto del rapper statunitense Travis Scott che ha fatto segnare numeri impressionanti, registrando una partecipazione da record con oltre 27 milioni di utenti connessi all’evento “ Astronomical ”, un nuovo avvenimento sta per interrompere la classica routine del gioco per abbracciare le sonorità della musica. Si tratta del “Diplo Presents: Thomas Wesley”, in cui il dj dei Major Lazer ritorna protagonista su Fortnite, dopo averlo fatto di recente anche con un’altra esibizione .

Date e orari

Archiviato il Capitolo 2 della Stagione 2 con l’evento “Il Dispositivo” che ha preannunciato la Stagione 3, ora è tempo di ballare sulle note del celebre artista, pseudonimo di Thomas Wesley Pentz che, come si legge sul sito ufficiale di Fortnite, presenterà in anteprima il suo nuovo album, affiancato da Young Thug e Noah Cyrus. Lo spettacolo inizierà in Party Reale e sullo schermo del palco principale, venerdì 26 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana. Trattandosi di un orario scomodo per l’Italia, si potrà puntare per non perdersi nulla dell’evento anche sulla replica dello stesso, programmata in calendario per il 29 giugno 2020 alle ore 18:00. Per accedere al concerto del dj e produttore americano, occorrerà entrare nella modalità “Battaglia reale” e selezionare la playlist “Party Reale”. Musica e balli inizieranno puntuali, sia nel corso della diretta sia della replica, ma è possibile arrivare anche dopo l’inizio dell’evento, seguendo il resto dello spettacolo dal momento di arrivo e sino alla fine dello stesso.

I costumi per la festa

Epic Games, tra l’altro, ha comunicato che per festeggiare la premiere dell'album di Diplo, verranno riproposti alcuni tra i costumi più apprezzati dai fan di Fortnite, come Mortafiamma, Desperado, Rio Grande, Frontiera, Ladrona e Vita notturna. Saranno disponibili insieme all'emote Esilarante e ad altri contenuti di gioco, sul negozio oggetti a partire da giovedì 25 giugno, quando in Italia saranno le 02, praticamente il giorno prima dello spettacolo. Potrebbe essere un'occasione perfetta per partecipare all’evento con un dress code d’eccezione.