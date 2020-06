Fortnite, Loserfruit entra a far parte dalla serie icone

Il kit di Loserfruit

Un’altra curiosa novità che è stata annunciata proprio di recente sul blog ufficiale del gioco, riguarda l’introduzione nello store di Fortnite di un coloratissimo costume, proposto da una creatrice di contenuti appassionata del gioco, tra le più popolari su Twitch, piattaforma di proprietà di Amazon dedicata principalmente alle dirette live delle evoluzioni videoludiche di streamer di tutto il mondo. In particolare, direttamente da Melbourne, in Australia, ecco che i fan di Fortnite potranno scoprire il kit creato da Loserfruit per la serie icone. Si tratta di “un tripudio di videogiochi, musica, film e moda per ricreare all'interno di Fortnite la visione artistica, la personalità e lo spirito dei migliori creatori di tutto il mondo”, spiegano gli sviluppatori. Infatti, come si legge ancora sul portale di Epic Games, dal 22 giugno, visitando il negozio oggetti si potranno già ottenere il costume di Loserfruit, il dorso decorativo “Sacchetto pupazzetto”, il piccone colpo di frutta e l'emote “Fragolina rimbalzina”, sia separatamente sia tutti insieme.

Altre novità in arrivo

Si tratta dunque, per la serie icone, di una nuova tipologia di collaborazioni che gli sviluppatori del celebre battle royale hanno pensato per fornire ai player contenuti extra per rendere il titolo sempre più accattivante. E quella di Loserfruit non sarà l’unica novità in questo senso. “Non perderti le prossime novità della serie Icone, come TheGrefg e altri creatori dal mondo dei videogiochi, della musica e dell'intrattenimento”, spiegano gli sviluppatori. L’idea, tra l’altro, aveva avuto il precedente dei costumi legati a Ninja, uno degli streamer più famosi di tutti, da cui era partita l’ispirazione per la creazione di contenuti di gioco a lui e al suo ciuffo azzurro dedicati.