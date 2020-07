Worms Rumble annunciato per PS4 e PS5: avrà la modalità battle royale

Il gioco segnerà un punto di rottura col passato della serie, perché abbandonerà le battaglie a turni in favore degli scontri in tempo reale

Worms, uno dei franchise videoludici più longevi della storia (quest’anno celebra il suo 25esimo compleanno), si prepara a tornare entro la fine del 2020 su PlayStation 4, PlayStation 5 e Pc in una veste del tutto nuova. Worms Rumble, questo il titolo del nuovo episodio, segna un punto di rottura importante con gli altri episodi della serie, soprattutto per quanto riguarda il gameplay. Le battaglie a turni, uno dei tratti distintivi della serie, cedono il posto agli scontri in tempo reale e vengono introdotte varie modalità inedite, tra cui la ormai onnipresente battle royale. Team 17, la storica software house che ha curato la serie fin dal suo esordio, ha comunque rassicurato i fan, spiegando che nel gioco saranno comunque presenti alcune meccaniche molto apprezzate dai fan, oltre ad alcune delle armi più iconiche.

Le nuove modalità di gioco

Rispetto agli altri giochi della serie, Worms Rumble proporrà un gameplay più rapido e acrobatico. Tutti i vermi utilizzabili, personalizzabili con vari accessori, saranno in grado di schivare, rotolare e saltare. Per quanto riguarda le modalità di gioco, Team 17 ha reso noto che i giocatori potranno divertirsi con i classici Deathmatch e con le varianti Last Worm Standing e Last Squad Standing, entrambe in puro stile battle royale. Agli scontri potranno partecipare un massimo di 32 giocatori.

Il supporto al cross-play

La componente online del gioco sarà piuttosto accentuata. Team 17 spiega che nei prossimi anni il gioco sarà supportato costantemente con eventi stagionali, sfide quotidiane e collaborazioni con la community, utili per mettere le mani su dei punti esperienza in più. Questi ultimi possono essere usati, assieme alla valuta di gioco, per sbloccare skin, abiti, accessori ed emote. Worms Rumble supporterà il cross-play, dunque chi gioca su PlayStation 4 potrà affrontare senza problemi i suoi amici che utilizzano la versione Pc.