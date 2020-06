I fan della Formula 1 hanno potuto recentemente esultare, visto l’annuncio ufficiale in base al quale è stato confermato che il Mondiale 2020 partirà dall’Austria il prossimo 5 luglio, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria globale. Ma anche gli appassionati dei super bolidi in formato virtuale possono farlo, dato che si avvicina sempre di più la data di uscita di “F1 2020”, disponibile sul mercato a partire dal 10 luglio per PS4, Xbox One, Pc e, per la prima volta, anche per Google Stadia e sviluppato da Codemaster. Sono già state annunciate diverse novità legate al videogioco ufficiale della Formula 1 ma proprio oggi è stato diffuso in anteprima un trailer che riguarda nello specifico la Deluxe Edition, interamente dedicata a Michael Schumacher.