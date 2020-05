F1 2020, un video trailer mostra il circuito del GP di Monaco

Gli appassionati di videogiochi e di alta velocità sono in attesa del 10 giugno prossimo quando Codemasters lancerà sul mercato “F1 2020”, titolo ufficiale riconosciuto dalla FIA e disponibile per PlayStation 4, per tutta la famiglia di dispositivi Xbox One inclusa Xbox One X, per Pc Windows (sia tramite copia fisica sia in copia digitale via Steam) e, per la prima volta in assoluto, anche per Google Stadia. Gli sviluppatori del videogioco, dopo aver annunciato tutte le novità in arrivo con la nuova edizione del titolo, tra cui la Deluxe Edition dedicata a Michael Schumacher, hanno già mostrato in anteprima il circuito olandese di Zandvoort e adesso hanno fatto lo stesso con il circuito di Montecarlo, teatro di del Gran Premio di Monaco.