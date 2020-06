Videogiochi, The Last of Us Part II è il titolo più venduto in Italia

Il capolavoro di Naughty Dog, uscito il 19 giugno, ha subito conquistato la vetta di titolo più acquistato in Italia e si è attestato, come confermato da Sony stessa, come l’esclusiva per Playstation più acclamata di sempre

Un debutto da record, per quella che è l’esclusiva di Playstation più acclamata di sempre, così come testimoniano i numeri che con 4 milioni di copie vendute nei primi giorni dal lancio, hanno incoronato The Last of Us Part II come uno dei titoli di punta della storia delle console di casa Sony . Come confermato dal colosso giapponese in un tweet recente e come certificano anche le classifiche di vendita per l’Italia, il capolavoro di Naughty Dog non ha deluso le aspettative ed è stato subito premiato dalla community degli appassionati di videogiochi, conquistando il primo posto, tra i titoli più venduti nel nostro Paese, nella settimana 15-21 giugno.

La classifica aggregata

Lo sottolinea IIDEA, l’Italian Interactive Digital Entertainment Association, punto di riferimento per l’industria dei videogiochi italiana, che ogni settimana stila una classifica che genera una top 10 aggregata, comprendendo tutte le console, ma anche quella che riguarda i titoli per Pc, analizzando l’andamento delle vendite. Nella 25esima settimana dell’anno, TLOS 2 balza direttamente al primo posto, a poche ore dal suo lancio, avvenuto il 19 giugno scorso. Al secondo posto si conferma, inossidabile Fifa 20, mentre al terzo ecco uno dei due titoli di Switch nella top ten, dominata da PS4, ovvero Animal Crossing: New Horizons. Scorrendo la classifica, il quarto posto è a favore di un altro titolo che continua a stare nelle zone nobili della classifica, ovvero Gta 5, mentre al quinto ecco lo sparatutto del momento, Call of Duty: Modern Warfare. La seconda parte della classifica vede, al sesto posto, Tom Clancy’s Rainbox Six Siege che precede il primo capitolo del capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us Remastered che evidentemente i fan della saga hanno voluto riprendere prima di tuffarsi nella nuova avventura. Chiudono la classifica Horizon Zero Dawn, Spider-Man e l’latro titolo per Switch, ovvero Minecraft Nintendo Edition. Per quanto riguarda i personal computer, in testa c’è Persona 4 Golden, poi il podio è completato da Civilization VI e da Dark Souls III.

Il record di TLOU 2

“Siamo lieti di annunciare che The Last of Us Part II è ora l'esclusiva PS4 first-party più venduta di sempre con oltre 4 milioni di copie, vendute fino al 21 giugno. Questo traguardo non sarebbe stato raggiunto senza il supporto del nostro fan fantastici, quindi a nome di tutti, grazie!”, è stato il messaggio di Eric Lempel, senior vice president di PlayStation Worldwide Marketing, apparso sul blog ufficiale di Sony. “Naughty Dog ha creato un'esperienza che trascende davvero il genere. Gli esperti hanno affinato la loro professionalità in anni di lavoro e hanno di nuovo fissato un nuovo traguardo per ciò che riguarda l'intrattenimento interattivo. The Last of Us Part II rappresenta un'innovazione nel mondo dei giochi, creato con una miscela di eccellenti meccaniche di gioco e una narrazione magistrale. Tutto questo ha permesso di offrire un'esperienza che rappresenta l'esclusiva PS4 più venduta di sempre”, ha poi concluso.