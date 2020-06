Lamborghini entra nel mondo degli esports con “The Real Race”

Lamborghini, celebre casa automobilistica italiana, ha deciso di abbracciare le sempre più apprezzate e seguite dinamiche degli sport virtuali e ha annunciato la presenza del marchio in un torneo esport, che si svilupperà attraverso il simulatore di guida “Assetto Corsa Competizione”. L’evento si chiama “The Real Race” e prevede una lunga serie di tappe che accompagnerà gli appassionati lungo tutto il corso dell’estate, da giugno ad agosto.

Cinque tappe

Saranno cinque le tappe in programma, su altrettanti circuiti rinomati. Si parte con Monza, in Italia, per passare poi a Spa-Francorchamps, Nurburgring, Suzuka e Laguna Seca. Tutti potranno partecipare al torneo: le iscrizioni sono già aperte e, in attesa dell’uscita su console, “Assetto Corsa Competizione” può essere acquistato su Steam nella versione per Pc. Gli eventi sono divisi in qualifiche che precedono la gara vera e propria e poi è previsto un super evento finale che si terrà presso la sede di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, il 18 settembre 2020. I tre migliori giocatori del primo e dell'ultimo weekend di qualifiche e i due migliori giocatori del secondo, terzo e quarto weekend degli eventi previsti, saranno ammessi alla finalissima che si disputerà presso il quartier generale di Lamborghini. I tre giocatori che conquisteranno il podio nella gara finale avranno la possibilità di potersi allenare con i piloti Lamborghini Squadra Corse e guidare una vera Lamborghini da corsa su un circuito di livello internazionale. I tornei online qualificano 12 piloti: si è già partiti con le fasi di qualificazioni per la gara di Monza, che si effettuerà il 7 giugno. Come si legge sul sito della competizione, Spa si svolgerà il 21 giugno, il Nurburgring sarà teatro della gara del 5 luglio, poi via via ecco Suzuka il 19 luglio e Laguna Seca il 2 agosto. Prima di ogni singola corsa, come detto, saranno in programma le rispettive sessioni di qualifica. Chi vorrà solamente osservare i bolidi in pista, potrà farlo attraverso i canali social di Lamborghini, tra cui YouTube.

Un coinvolgimento maggiore

All'interno del gioco i fan del titolo di corse motoristiche potranno mettersi al volante della Lamborghini Huracan GT3 EVO, la vettura che per ben tre volte si è aggiudicata la 24 Ore di Daytona. “Per noi è un'opportunità incredibile per unire l'emozione della guida virtuale al fascino unico delle vetture Lamborghini e del nostro programma di motorsport. Gli eSports sono in grado di creare un ambiente in cui gli idoli delle corse e i piloti migliori possono essere sfidati da chiunque, dando origine anche a un coinvolgimento maggiore a livello reale che si riflette nella scelta di Lamborghini di investire in questa nuova piattaforma sportiva”, ha detto Stefano Domenicali, ceo di Automobili Lamborghini, sul lancio di questa iniziativa.