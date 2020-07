PS4, tutti i giochi in uscita questa settimana

I titoli più attesi sono sicuramente F1 2020 e Sword Art Online: Alicization Lycoris. Entrambi debutteranno sul mercato videoludico venerdì 10 luglio, giorno in cui arriverà sugli scaffali dei negozi specializzati anche Bloodstained: Curse of the Moon 2

Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 6 al 12 luglio sono diversi i titoli in uscita su Playstation 4. I giochi più attesi sono sicuramente F1 2020 e Sword Art Online: Alicization Lycoris. Entrambi debutteranno sul mercato videoludico venerdì 10 luglio, giorno in cui arriverà sugli scaffali dei negozi specializzati anche Bloodstained: Curse of the Moon 2. Tra le altre novità, da giovedì 9 luglio gli appassionati di videogiochi potranno divertirsi giocando a Kingdom Majestic.

L’elenco completo dei nuovi titoli della settimana

• Kingdom Majestic, disponibile dal 9 luglio 2020

• Sword Art Online: Alicization Lycoris, in uscita il 10 luglio 2020

• F1 2020, acquistabile dal 10 luglio 2020

• Resident Evil 3, disponibile dal 3 aprile 2020

• Bloodstained: Curse of the Moon 2, in arrivo il 10 luglio

F1 2020 e Sword Art Online: Alicization Lycoris: i dettagli

F1 2020 è la nuova edizione del videogame ufficiale del campionato mondiale di Formula 1. Sarà disponibile dal 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e, per la prima volta, su Google Stadia. Tra le novità in F1 2020 ci sarà la nuova modalità carriera denominata “My Team” che consentirà ai videogiocatori di creare e amministrare il proprio team di Formula 1, scegliendo telaio, power unit, livrea e piloti.

L’edizione 2020, oltre alle macchine progettate per la stagione in corso, offrirà agli utenti la possibilità di sfrecciare con la F2 e con alcune auto classiche che hanno scritto la storia della F1.

Oltre alla versione classica, debutterà sul mercato anche la versione speciale dedicata al mito di Michael Schumacher, la “Michael Schumacher Deluxe Edition”, che include anche livree esclusive a tema per l'auto e articoli per la personalizzazione del pilota.

Tra i giochi più attesi della settimana c’è anche il nuovo capitolo della saga Sword Art Online, che sarà disponibile all’acquisto dal 10 luglio.

“Gioca nei panni del protagonista Kirito e immergiti in "Underworld", un misterioso mondo virtuale ambientato nell'arco di Alicization dell'anime”, riporta la descrizione del titolo.