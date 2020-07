Italian Video Game Awards 2020, svelati i titoli finalisti

I migliori titoli italiani saranno premiati nel corso di First Playable, importante evento che riguarda il mondo del gaming per il nostro Paese e che si svolgerà online il 15 e 16 luglio prossimi

First Playable, è un importante evento legato al settore del gaming in Italia che si svolgerà, nell’edizione 2020, in forma digitale il 15 e 16 luglio prossimi. Ne dà notizia IIDEA, l’Italian Interactive Digital Entertainment Association, punto di riferimento per l’industria dei videogiochi nel nostro Paese. Si tratterà della seconda edizione dell’evento che, come tanti altri avvenimenti legati all’ambito dei videogiochi nel mondo, ha dovuto virare sulla versione via web a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Tra le numerose iniziative legate alla manifestazione, anche le premiazioni per gli Italian Video Game Awards 2020, dedicati esclusivamente ai videogiochi made in Italy, che si svolgeranno mercoledì 15 luglio a partire dalle 21.00, in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube degli Italian Video Game Awards, di First Playable e di IIDEA.

Le nomination

I vincitori saranno scelti da una giuria internazionale composta da giornalisti e professionisti del settore. Prima di sapere chi vincerà, però, sono state comunicate le nomination per le categorie “Best Italian Debut Game”, “Best Innovation” e “Best Italian Game”, mentre per altre categorie verranno annunciati i vincitori direttamente durante la serata di premiazione. Ecco i titoli scelti dagli esperti:

Best Italian Debut Game

- Daymare: 1998 di Invader Studios

- Football Drama di Open Lab

- Dry Drowning di Studio V

Best Innovation

- Football Drama di Open Lab

- MotoGP19 di Milestone

- Pride Run di IV Productions

- Secret Oops! di MixedBag

- Still There di GhostShark Games

Best Italian Game

- Assetto Corsa Competizione di Kunos Simulazioni

- Close to the Sun di Storm in a Teacup

- Daymare: 1998 di Invader Studios

- Super Cane Magic ZERO di Studio Evil

- The Suicide of Rachel Foster di One O One Games

L’evento

First Playable, come spiega IIDEA sul proprio sito, vedrà quest’anno la partecipazione di oltre 40 publisher, con la presenza di alcuni dei principali nomi del panorama internazionale tra cui Electronic Arts, Frontier Developments, Nintendo of Europe, Sega, Sony Interactive Entertainment, Square Enix Collective, Ubisoft e Xbox. Inoltre è confermata la presenza di 70 studi di sviluppo italiani. “First Playable 2020 sarà un’occasione di networking e di business per l’industria italiana dei videogiochi, servirà sia a dare visibilità alle produzioni degli sviluppatori italiani, sia a mettere questi ultimi in contatto con editori e investitori in Europa e nel mondo”, ha detto Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA.