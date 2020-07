Epic Games Store, annunciati nuovi giochi gratis per Pc

Si parte con Hue, dispinibile fino al 9 luglio. Poi sarà la volta di un trittico interessante: Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition e The Escapists 2. Questi tre titoli saranno disponibili per il download gratuito dal 9 al 16 luglio

Nuova infornata di titoli gratuiti per gli appassionati di videogiochi su personal computer. Arrivano, puntuali come ogni settimana, dall’ Epic Games Store che, fino alle ore 17 del 9 luglio prossimo, mette a disposizione dei propri utenti Hue, un pluripremiato e vivace gioco di avventura con enigmi nel quale è possibile cambiare il mondo modificandone il colore di sfondo. E non solo, perché come si vede sull’home page della piattaforma , dal 9 al 16 luglio sono previsti altri tre titoli il cui download sarà gratuito: Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition e The Escapists 2.

Un titolo stimolante

approfondimento

Epic Games Store in arrivo anche su Android e iOS

Il primo titolo a disposizione, come detto, è Hue, sviluppato da Curve Digital. Si tratta di un videogioco in pieno stile platform all’interno del quale l’utente, nei panni del protagonista, dovrà andare alla ricerca della madre scomparsa, “esplorando una pericolosa terra grigia e scoprendone i frammenti colorati”, come si legge su Epic Games Store. Obiettivo è quello di abbinare i colori degli ostacoli con quelli dello sfondo per farli scomparire, “creando nuovi rompicapi sempre più imprevedibili, pieni di pericoli, mistero e colori mai visti”, spiegano gli sviluppatori. A far da cornice, uno stile grafico coinvolgente pieno di colori vivaci e brillanti, più di 30 brani musicali originali, composti in esclusiva e anche il supporto per i daltonici, con simboli che definiscono ogni colore. Il titolo è stato definito dalla stampa specializzata “uno dei giochi rompicapo a piattaforme più originali e avvincenti degli ultimi anni” (Metro) e “nel complesso, il gioco è fantastico: bello e geniale, sofisticato e semplice, stimolante e avvincente” (Forbes).

I prossimi giochi proposti

Dopo Hue, dal 9 al 16 luglio, gli utenti potranno avviare il download gratuito di altri tre titoli. Si parte con Killing Floor 2, sviluppato da Tripwire Interactive, un videogioco del genere sparatutto in cui ci si dovrà cimentare in adrenaliniche missioni, nell'ambito dell’Europa continentale, contro orrendi cloni assetati di sangue, chiamati Zed. Queste creature sono state create dai malvagi componenti della Horzine Corporation e contro di esse bisognerà combattere. Poi, sempre nello stesso periodo, sarà disponibile Lifeless Planet: Premier Edition, titolo sviluppato da Serenity Forge, un indie dedicato agli appassionati di avventura nel quale, durante la ricerca di forme di vita su un pianeta remoto, un astronauta scopre una città russa abbandonata. L’arrivo di una misteriosa giovane donna lo salva da uno strano fenomeno mortale e gli permette di capire cosa gli sta succedendo intorno. Infine ecco lo strategico The Esapists 2, curato da Team17 Digital Ltd, un gioco di strategia in cui, rischiando il tutto per tutto, bisognerà evadere dalle prigioni più complicate del mondo.