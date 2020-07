Xbox Summer Game Fest, oltre 60 demo in arrivo

In occasione della settimana del Summer Game Fest dedicata all’universo Microsoft, che si svolgerà dal 21 al 27 luglio, i giocatori potranno mettere le mani su un numero elevato di demo, 60 delle quali saranno dedicate ai giochi in uscita nei prossimi mesi su Xbox One e, forse, Xbox Series X (in quest’ultimo caso, ovviamente, si tratterebbe di titoli cross-gen). I vertici del colosso di Redmond hanno già messo le mani avanti, chiarendo che molte di queste versioni di prova non saranno rappresentative della versione finale dei giochi da cui saranno tratte, che prima dell’uscita potrebbero subire modifiche e migliorie sotto i profili della veste grafica e del gameplay.

Le demo in arrivo

Per divertirsi con le demo, i giocatori non dovranno fare altro che selezionare il riquadro “Demo Game Fest” all’interno della Dashboard di Xbox One. Dopo la settimana del Summer Game Fest, le versioni di prova saranno rimosse, ma alcune potrebbero essere ripubblicate in seguito. Microsoft ha già svelato alcune delle demo in arrivo: Cris Tales, Haven, Destroy All Humans!, Skatebird, Hellpoint, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic e Welcome to Elk. L’elenco completo verrà reso disponibile poco prima dell’inizio del Summer Game Fest.

I giochi gratuiti di luglio

In attesa di mettere le mani sulle demo della Summer Game Fest, i giocatori possono ingannare il tempo giocando con i titoli gratuiti che Microsoft ha reso disponibili per gli abbonati al Xbox Live e Xbox Games Pass Ultimate. Nel mese di luglio, i possessori di Xbox One possono divertirsi col simulatore di rally WRC 8 FIA World Rally Championship (disponibile dal primo al 31 luglio) e il titolo di basket arcade Dunk Lords (scaricabile dal 16 luglio al 15 agosto). Per Xbox 360, invece, sono disponibili Saints Row 2 (dal primo al 15 luglio) e Juju (dal 16 al 31 luglio).