Xbox Games With Gold, svelati i giochi gratuiti di luglio 2020

Microsoft ha ufficialmente svelato quali saranno i prossimi giochi della serie Games With Gold disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Xbox Live e Xbox Game Pass Ultimate.

Come ogni mese, anche a luglio 2020 due dei titoli gratis saranno disponibili per Xbox One e i restanti per Xbox 360, ma saranno compatibili anche con le versioni precedenti della piattaforma da gioco.

Il mese prossimo i giocatori potranno mettere le mani su quattro nuovi titoli che entreranno a far parte della serie Games With Gold: il simulatore di rally WRC 8, il titolo di basket arcade Dunk Lords, l'action open world Saints Row 2 e Juju.

4 nuovi giochi gratuiti

L’unico videogioco che gli utenti con l’abbonamento a Xbox Live Gold potranno scaricare gratuitamente per tutto il mese di luglio è WRC 8 FIA World Rally Championship per Xbox One, che sarà disponibile per il download da primo al 31 luglio.

Dal primo giorno del mese fino al 15 luglio potrà essere scaricato gratuitamente anache Saints Row 2 per Xbox 360.

Dal 16 di luglio, invece, sarà la volta di Dunk Lords (per Xbox One) e Juju (per Xbox 360) che saranno riscattabili dagli abbonati al servizio Microsoft rispettivamente fino al 15 agosto e al 31 luglio.

La lista dei titoli gratuiti di luglio per gli abbonati a Xbox Live Gold

Ecco l’elenco completo dei titoli disponibili al download a luglio per gli abbonati a Xbox Live e Xbox Game Pass Ultimate:

• WRC 8 FIA World Rally Championship per Xbox One, disponibile al download per tutto il mese di luglio

• Dunk Lords per Xbox One, scaricabile dagli abbonati dal 16 luglio al 15 agosto

• Saints Row 2 per Xbox 360, disponibile al download gratuito dal primo fino a 15 luglio

• Juju per Xbox 360, scaricabile gratuitamente dal 16 al 31 luglio