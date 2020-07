Fortnite, la skin di Capitan America è ora disponibile

Gli Avengers sbarcano su Fortnite. E a farlo è Capitan America, che da oggi sarà possibile acquistare nello store e utilizzare nella modalità Battaglia Reale. L’annuncio è arrivato tramite una nota della stessa Epic Games e un breve video in cui vediamo Capitan America sbarcare sulla mappa, che di sicuro ha fatto breccia tra gli appassionati.

Come ottenere Capitan America su Fortnite

Al pari della altre skin – i personaggi che è possibile utilizzare nel videogioco - Capitan America è disponibile nell’item shop di Fortnite, dove si può acquistare per 2.000 V-bucks, la speciale moneta di Fortnite, e cioè circa 20 euro. Insieme alla skin del supereroe Marvel ci sarà anche l’iconico scudo che, per la gioia dei player, non è soltanto un cosmetico ma un vero e proprio piccone per la raccolta dei materiali che viene poi riposto sulla schiena. Lo scudo di Capitan America era già apparso nel gioco prima, ma soltanto per un tempo limitato.

Con l’arrivo, il 17 giugno, di Fortnite Stagione 2 Capitolo 3 di Battle Royale e dell’aggiornamento 13.20 erano iniziati a trapelare rumors riguardo la presenza del personaggio, anche se in pochi credevano che sarebbe stata disponibile addirittura la skin. I leaker avevano infatti scovato tra i file dell’aggiornamento la texture dello scudo.

Gli altri supereroi di Fortnite

Come ricorda The Verge, sono molte le icone dei fumetti sbarcate su Fortnite. In questo caso di tratta di una seconda collaborazione con Marvel dopo quella che ha portato Deadpool nel videogioco già alla fine del precedente pass battaglia. Nella nuova stagione sarà presente tra i personaggi del Battle Royal anche Aquaman. Fa parte dell’universo DC Comics, da cui Epic Games ha già attinto in passato proponendo le skin di Harley Quinn, Batman e Catwoman.