Horizon Zero Dawn scala la classifica di Steam ancor prima di uscire

Dopo aver ottenuto un ottimo successo su PlayStation 4, Horizon Zero Dawn si prepara ad arrivare su Steam. Anche se l’open world di Guerrilla Games farà il suo debutto sullo store di Valve solo il 7 agosto, è già possibile trovarlo in cima alla classifica dei giochi più venduti sulla piattaforma. Tutto merito della recente apertura dei pre-order, che ha dimostrato quanto sia atteso l’arrivo dell’avventura di Aloy su Pc. Una manifestazione di entusiasmo comprensibile, soprattutto considerando che per tre anni il gioco è stato un’esclusiva di PlayStation 4 e che, di conseguenza, finora molti utenti non hanno avuto modo di giocarlo a fondo.

I giochi più venduti su Steam

È interessante notare come nella top 3 dei giochi più venduti su Steam sia presente un altro gioco in dirittura d’arrivo sulla piattaforma. Si tratta di Death Stranding, l’ultima fatica di Hideo Kojima, il “padre” della serie Metal Gear Solid. In questo caso l’entusiasmo dei fan desta meno stupore, visto che non manca poi molto al debutto del titolo sullo store online: gli utenti PC potranno vivere l’avventura di Sam Porter Bridges a partire dal 14 luglio. Completa il podio lo sparatutto Doom Eternal, che, invece, è già disponibile sulla piattaforma da alcuni mesi.

Il nuovo logo di Horizon Zero Dawn

La versione per Pc di Horizon Zero Dawn potrà contare su varie caratteristiche tecniche esclusive, come il framerate sbloccato con selettore fino a 120 fps e il supporto ai monitor Ultra-Wide. Il gioco sarà accompagnato da un nuovo logo, in cui le parole “Horizon” e “Zero Dawn” saranno separate da una linea orizzontale spezzata dal numero romano I. Si tratta di un cambiamento tanto piccolo quanto significativo, in quanto dimostra ulteriormente la volontà degli sviluppatori di dare alle avventure di Aloy un’impronta seriale. Il prossimo gioco, Horizon Forbidden West, sarà a tutti gli effetti il secondo capitolo della saga.