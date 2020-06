EA Access in arrivo su Steam, molti giochi scontati: i dettagli

La conferma arriva da un banner pubblicato sul sito ufficiale della piattaforma sviluppata da Valve Corporation. In attesa del debutto del servizio in abbonamento su Steam, nello store sono approdati diversi titoli di Electronic Arts, finora disponibili su PC in esclusiva Origin

Il servizio in abbonamento EA Access sbarcherà presto su Steam. La conferma arriva da un banner pubblicato sul sito ufficiale della piattaforma sviluppata da Valve Corporation. In attesa del debutto del servizio in abbonamento su Steam, nello store della piattaforma sono approdati diversi titoli di Electronic Arts, finora disponibili su PC in esclusiva Origin, molti dei quali acquistabili con uno scorto del 50%.

Il ritorno ufficiale di EA sulla piattaforma, dopo otto anni di assenza, è avvenuto il 15 novembre, giorno in cui è uscito Star Wars Jedi: Fallen Order, disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One.

Diversi titoli EA scontati sullo store di Valve

“Electronic Arts ha iniziato a lanciare la prima ondata di oltre 25 giochi EA in arrivo su Steam quest'estate!”, scrivono gli sviluppatori sul sito ufficiale della piattaforma Valve.

Si tratta di Dragon Age Inquisition, Dragon Age 2, Mirror's Edge Catalyst, Burnout Paradise Remastered, Unravel, Unravel 2, Fe, Sea of ​​Solitude, Need for Speed, Need for Speed ​​Rivals, Need for Speed Heat, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville e Crysis 3. Tutti questi titoli, come anticipato precedentemente, sono proposti con sconti che superano il 50%. La promozione è attiva fino al prossimo 9 luglio. Probabilmente tra i prossimi giochi EA che “emigreranno” da Origin a Steam ci saranno anche titoli del calibro di Apex Legends, Battlefront II, Battlefield V o The Sims 4.

Presto EA Access sbarcherà su Steam

Sebbene, ad ora, non ci sia una data specifica, presto anche EA Access farà il suo debutto ufficiale sulla piattaforma di Steam. Probabilmente l’abbonamento manterrà gli stessi prezzi: 3,99 euro per quello mensile e 24,99 euro per l’annuale. Tuttavia, finora, il colosso videoludico non ha fornito ulteriori dettagli in merito. Gli abbonati potranno usufruire di demo gratuite e sconti esclusivi, oltre ad avere accesso a un ricco catalogo di prodotti EA.