Epic Games Store, svelato il gioco gratis di questa settimana

Epic Games Store, dopo aver regalato la versione per Pc di “Borderlands The Handsome Collection”, titolo che contiene in sé due capitoli della celebre saga di sparatutto in prima persona, sviluppata da Gearbox e pubblicata da 2K, ha deciso di fare un altro regalo ai proprio utenti. Fino alle ore 17.00 del 11 giugno 2020, sullo store ufficiale della software house si potrà riscattare gratuitamente Overcooked, un caotico gioco di gruppo di cucina da uno a quattro giocatori.

Overcooked: il gioco gratis di questa settimana

“Lavorando in squadra, tu e i tuoi compagni chef dovrete preparare, cucinare e servire una varietà di gustosi ordini prima che i clienti vadano via urlando indignati. Affila i coltelli e rispolvera la tua uniforme da chef: non c'è possibilità d'errore in queste pazze cucine!”, riporta la descrizione ufficiale del videogioco.

Overcooked offre diverse modalità di gioco: singola, classica, squadra e competizione, in cui ci può divertire in compagnia di 3 amici.

“Dovrete cucinare una vasta gamma di piatti e lavorare insieme per diventare la squadra migliore e più operativa. Il Regno delle Cipolle è in pericolo e solo la miglior cucina può salvarlo”, spiegano gli sviluppatori.

Tra cucine crudeli e insolite, i giocatori sono chiamati a perseguire due obiettivi: diventare master chef e conquistare un antico demone che affligge il paese.

Epic Games Store in arrivo anche su Android e iOS

Tra le ultime novità, Tim Sweeney, il CEO di Epic Games, in un’intervista a GameSpot, ha parlato del successo del negozio digitale e dei progetti in cantiere per Epic Games, il cui store potrebbe presto arrivare anche su iOS e Android. "Vorremmo portare il negozio digitale di Epic Games su iOS in futuro, e lo porteremo su Android. Pensiamo che sia un buon modo per aiutare il settore (ad andare avanti),” ha dichiarato Sweeney. "Ora, siamo impegnati in diversi progetti, dall'Unreal Engine ai servizi Epic Online, apriremo il servizio a tutti gli altri sviluppatori cosicché lo possano utilizzare con i loro giochi. Stiamo cercando di servire l'industria e darle un'alternativa davvero interessante all'ecosistema”.