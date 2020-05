Epic Games Store, c’è anche Borderlands tra i giochi gratis

Epic Games Store, dopo aver regalato la versione per Pc di “Gta 5” che ha letteralmente mandato in tilt i server del sito (almeno nei primi istanti dall’annuncio), ha deciso di fare un altro regalo, ugualmente significativo, ai propri utenti. Fino al 4 giugno, infatti, si potrà riscattare con download gratuito “Borderlands The Handsome Collection”, titolo che contiene in sé due capitoli della celebre saga di sparatutto in prima persona, sviluppata da Gearbox e pubblicata da 2K.

Il pacchetto di Borderlands

In particolare, nel pacchetto messo a disposizione da Epic Games per i giocatori che amano i videogiochi per il personal computer, sono compresi “Borderlands 2”, “Borderlands The Pre-Sequel” e tutti i relativi dlc, espansioni e contenuti aggiuntivi proposti ai fan dopo i vari lanci. Non è presente però il primo capitolo della saga che, eventualmente, dovrà essere acquistato a parte. In “Borderlands 2”, titolo accattivante e dalla grafica coinvolgente, si vestono i panni di uno dei quattro cacciatori della Cripta per affrontate un mondo di creature, psycho e soprattutto il genio del male, Jack il Bello, malvagio capo dell'Hyperion. Sono disponibili quattro classi di gioco, ovvero la Sirena, il Commando, il Gunzerker e l'Assassino, ciascuno con abilità differenti. E’ possibile condividi le avventure videoludiche del titolo con gli amici sia online che tramite LAN (Local Area Network, una modalità in cui si utilizzano dei computer connessi tra loro e che permette di utilizzare la modalità multiplayer e coinvolgere più persone contemporaneamente). Il gioco, tra l’altro, presenta un sistema continuo che permette di entrare e uscire da una campagna senza dover mai riavviarlo. L’ambientazione è quella del bizzarro mondo di Pandora, dove il proprio personaggio, passando per la tundra artica o per pericolose praterie, fino ad arrivare in misteriose caverne corrosive, dovrà fare attenzione all’arrivo di creature non proprio amichevoli. Invece in “Borderlands The Pre-Sequel”, sempre sulla scorta delle medesime modalità di gioco, sono presenti altre classi tra cui Wilhelm il vigilante, Nisha la pistolera e Athena la gladiatrice, oltre a quella del prototipo Claptrap. Obiettivo principale, quello di seminare il caos con nuove armi equipaggiate con ghiaccio e laser.

Un titolo gratis per un anno

L’altro regalo di Epic Games, usufruibile addirittura per un anno visto che la scadenza è segnata sul sito per il 28 maggio 2021, è quella di "Sludge Life", un nuovo open world in prima persona pubblicato da Devolver Digital che permette ai giocatori di vestire i panni di Ghost, un bizzarro writer intendo a diventare il miglior artista di strada della città, superando però la concorrenza di una seri di agguerriti graffittari locali. “La scelta è solo tua: diventerai il re dell'isola, riempiendo ogni singolo angolo con i tuoi graffiti e infiltrandoti nella società pompa-melma Glug per trovare una soluzione, oppure farai andare tutto in fiamme insieme a te?”, si legge nella descrizione del titolo, sempre ovviamente dedicato ai giocatori che utilizzano il pc.