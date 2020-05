Troppi giocatori su Gta 5, Rockstar Games risolve problemi di accesso

Le difficoltà sono state legate soprattutto alla versione per Pc, dopo che venerdì scorso Epic Games Store ha messo a disposizione il titolo in maniera totalmente gratuita, fino al 21 maggio

La versione gratis per Pc di Gta 5 , messa a disposizione da Epic Games venerdì 14 maggio, ha letteralmente scatenato i videogiocatori di tutto il mondo. Prima rendendo lo stesso portale dello sviluppatore di Fortnite inaccessibile per alcune ore, dopo il lancio ufficiale avvenuto alle 17 e poi, come certificano alcuni tweet, rendendo problematici gli accessi ai servizi legati ai giochi di Rockstar tra cui il Rockstar Games Launcher e proprio alla versione di Gta 5 per Pc.

Volumi elevati di traffico

“A causa dei volumi estremamente elevati di giocatori, attualmente stiamo riscontrando problemi con l'accesso ai servizi di gioco di Rockstar tra cui il Rockstar Games Launcher e GTAV per PC. Stiamo lavorando attivamente per risolvere il problema e vi terremo aggiornati su eventuali modifiche”, si leggeva nel primo tweet pubblicato sulla pagina “Rockstar Support” nella giornata di ieri. Poi, alcune ore più tardi, ecco il post che ha certificato la ripresa dei servizi. “Il problema che influisce sulle prestazioni del servizio per Rockstar Games Launcher e per GTAV su Pc è ora risolto. Grazie per la vostra pazienza”, hanno scritto gli esperti della casa di sviluppo americana.

La versione gratis

Il titolo, dunque, nonostante sia uscito nel 2013 continua ad attirare le attenzioni della community di appassionati, che avevano inondato il web di post dopo che un tweet, poi cancellato, di Epic Games aveva annunciato la presenza di Gta 5 tra i giochi gratis della settimana. Poi, come detto, venerdì 14 la conferma definitiva ed i server del portale di Epic Games praticamente bloccati per gli innumerevoli accessi. Il gioco potrà essere scaricato in download gratuito fino alle 17 del 21 maggio, facendo proprio il software per sempre. La versione proposta è la Premium Online Edition, che comprende anche il Criminal Enterprise Starter Pack con contenuti esclusivi per la modalità online, a cominciare dal bonus di un milione di dollari subito disponibili per il proprio personaggio online.