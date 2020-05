GTA Online, ecco come ottenere 500mila dollari gratis

Per ottenere l’ingente cifra è sufficiente effettuare l’accesso al server del gioco almeno una volta nel corso del mese di maggio. Il denaro sarà versato sul conto in banca del personaggio

Tutti i possessori di GTA 5 potranno approfittare nei prossimi giorni di un’interessante iniziativa di Rockstar Games dedicata alla componente online del gioco, ancora molto curata dalla software house nonostante siano passati ormai sette anni dall’uscita del popolarissimo titolo. Grazie a una particolare promozione, tutti gli utenti che effettueranno l’accesso al server del gioco durante il mese di maggio ricevere ben 500.000 dollari (virtuali) in omaggio, che verranno versati sul conto in banca presente nel gioco. Si tratta di una cifra piuttosto importante, soprattutto per chi ha iniziato a giocare da poco a Grand Theft Auto Online e non può ancora contare su molti risparmi. Per i possessori della Premium Edition, i 500.000 dollari andranno a sommarsi al sostanzioso bonus incluso nell’edizione speciale del gioco.

La campagna Ammu-Nation

Oltre ai soldi, Rockstar Games sta mettendo a disposizione dei giocatori di GTA Online un’altra offerta, riguardante le armi presenti nel gioco. Chiamata “Ammu-Nation”, questa iniziativa permette di mettere le mani su alcuni modelli di pistola senza spendere un solo centesimo. Inoltre, la campagna prevede degli sconti sui seguenti articoli:

• Paleto Forest

• Raton Canyon

• Chumash

• Lago Zancudo

• Grapeseed

• Route 68

• Grand Senora Desert

• Smoke Tree Road

• Thomson Scrapyard

• Farmhouse

• Bunker Styles

• Personal Quarters

• Shooting Range

• Gun Locker

• Progen Emerus

• HVY Nightshark

• Överflöd Entity XXR

• Karin Sultan RS

Come ottenere GTA 5 gratis su PC

Fino alle ore 17 del 21 maggio, sarà possibile scaricare gratuitamente dall’Epic Games Store la Premium Edition di GTA 5. Questa particolare edizione del gioco comprende il Criminal Enterprise Starter Pack, ricco di contenuti esclusivi per la modalità online, tra cui un milione di dollari (disponibili fin da subito), vari veicoli (tra cui una supercar e il Dune FAV), delle proprietà, tre armi e vari oggetti per la personalizzazione del personaggio, come tatuaggi e completi da gara stunt.