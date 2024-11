Gli accessori tech di Haier per la conservazione del vino

Haier lancia una nuova e innovativa linea di accessori per conservare e gustare nel miglior modo possibile il vino. Diversi prodotti molto interessanti dedicati al mondo dei wine lovers che possono essere anche una buona idea regalo per tutti in vista delle feste. Come spesa si oscilla dai 10 ai 34 euro

Il famoso proverbio latino recita "in vino veritas", ed Haier lo sa bene. Da sempre per gli italiani il nettare degli dei è una grande passione. Dietro c'è un mondo da scoprire, quasi un culto religioso fatto di attenzioni e regole da seguire. Quante volte capita di non saper conservare bene una bottiglia di vino aperta e non finita? A questa esigenza ha pensato Haier con dei nuovi accessori. Realizzati per elevare l’esperienza enologica casalinga, garantendo la perfetta conservazione del vino e migliorando la degustazione.

L'ecosistema Haier dedicato al mondo del vino

Haier introduce innovazioni come la borsa refrigerante per vino, termica e universale, che, grazie allo speciale gel e al sistema di isolamento avanzato, raffredda il vino in cinque minuti e lo mantiene fresco per ore. Il tappo elettrico automatico, che, attraverso un processo di pressione dell’aria e conservazione sottovuoto, preserva l’aroma autentico della bottiglia fino a sette giorni dopo l’apertura.

L’esperienza di degustazione è amplificata grazie ad accessori come l’aeratore e dosatore elettrico del vino , che accelera il processo di areazione di 20 minuti rispetto il metodo tradizionale, semplificandone il dosaggio grazie al pratico dispenser. E poi il nuovo termometro permette di servire la bottiglia alla perfetta temperatura, misurandola in soli 30 secondi attraverso la fascia display.