Steam, al via i saldi estivi su tantissimi titoli per Pc

L’estate è ormai iniziata e con essa, anche nel mondo videoludico, sono partite interessanti iniziative dedicate agli appassionati di videogiochi , per divertirsi e magari risparmiare sull’acquisto dei titoli. Dopo l’iniziativa di Sony , che ha lanciato le “offerte di metà anno” dedicate ai possessori di PS4, anche il portale Steam ha annunciato una serie di sconti che resteranno a disposizione fino al 9 luglio alle ore 19. “Acquista giochi, guadagna punti e fai una tappa veloce al nuovissimo, permanente negozio dei punti, dove troverai di certo il souvenir perfetto per le tue avventure estive. Il negozio offre dozzine di nuovi adesivi animati ed effetti per la chat, sfondi per il profilo e il mini-profilo, avatar, cornici per l'avatar e tanto altro! Inoltre, scopri centinaia di sfondi per il profilo ed emoticon associati ai tuoi giochi preferiti, riscattabili con i punti di Steam”, si legge sul portale, che quindi propone anche una serie di contenuti extra agli appassionati.

Da Borderlands 3 a Hitman 2

Ma ecco alcune tra le offerte che Steam ha deciso di proporre. Spicca, tra le tante, Borderlands 3, titolo sviluppato da Gearbox Software che nella sua versione base viene proposto a 29,99 euro con il 50% di sconto. La Digital Deluxe Edition è acquistabile a 39,99 euro, mentre la Super Deluxe Edition a 49,99. L’intero bundle contenente più di 50 contenuti, tra cui anche episodi passati della saga, viene infine proposto a 60,58 euro con uno sconto pari all’80%. Destiny 2, titolo del 2019 di Bungie, è in sconto del 33% nella sua Upgrade Edition, in vendita al prezzo di 28,13 euro mentre per soli 4,99 euro ci si può cimentare con Terraria, divertente platform di Re-Logic. Un grande classico del passato è Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che è in vendita a 8,99 euro, con il 70% di sconto. Tra l’altro, si legge nella descrizione del prodotto, “dopo aver acquistato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, otterrai una copia di Metal Gear Solid Legacy”. Hitman 2, uno dei capitoli della saga firmata IO Interactive viene invece proposta a 17,95 euro.

Nioh e Doom

Passando in rassegna lo store, ecco poi che spiccano altre proposte interessanti. Per gli amanti dei titoli dalle atmosfere giapponesi, ecco Nioh che nella sua Complete Edition è in vendita a 24,99 euro, la metà esatta del prezzo base. I fan del genere picchiaduro possono riflettere sull’acquisto di un altro titolo evergreen come Street Fighter V – Champion Edition, in vendita a 22,49 mentre Valkyria Chronicles 4 Complete Edition usufruisce di uno sconto del 66% e si può portare a casa per 16,99 euro. Infine, una doppia segnalazione tra due dei titoli più venduti di recente: Red Dead Redemption 2, capolavoro di Rockstar Games, è proposto a 47,99 nella versione standard ma ci sono offerte anche su altre due versioni con contenuti di gioco aggiuntivi. Poi ancora Doom Eternal: la versione base è proposta alla metà del prezzo consueto, ovvero 29,99 euro. Tutte le offerte, comunque, possono essere visionate sulla pagina web dedicata all’iniziativa.