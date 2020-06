Fortnite, dopo i concerti musicali arriva anche il grande cinema

“Corri a prendere i popcorn! Venerdì 26 giugno ‘Notte Cinema’ debutterà sul grande schermo del Party Reale. Metteremo a disposizione un numero limitato di proiezioni di tre grandi classici del regista Christopher Nolan (Inception, Batman Begins e The Prestige) fruibili in versione completa direttamente su Fortnite ”. Con queste parole inizia l’annuncio che Epic Games, sulle pagine del sito ufficiale del celebre battle royale , ha voluto dare a tutti i fan di Fortnite che dopo i concerti musicali, potranno adesso anche vivere le emozioni del grande cinema, direttamente dentro il gioco, in cui da poco è stata annunciata la Stagione 3 del Capitolo 2.

Non solo show musicali

L’idea fa capire come gli sviluppatori si stiano adoperando per allargare sempre di più gli orizzonti di Fortnite, dopo aver ospitato show musicali come quelli di Travis Scott nell’evento “Astronomical” e quelli del dj e produttore americano Diplo, il quale tra l’altro proprio il 26 giugno alle 3 di notte, ora italiana e in replica il 29 alle ore 18, presenterà, affiancato da Young Thug e Noah Cyrus, il suo nuovo album dal titolo “Diplo Presents: Thomas Wesley”. “È stata una bella impresa districarci tra i diritti di distribuzione di tutti e tre i film nei vari paesi e nelle varie lingue. Come serata di prova, ci piacerebbe avere più spettatori possibili davanti allo schermo di ‘Notte Cinema’”, spiegano gli sviluppatori di Epic Games, che al momento non potranno accontentare però i player di tutto il mondo, ma solo di alcune nazioni, Italia però compresa. “L'idea di avervi qui, nel Party Reale, a guardare un film in compagnia dei vostri amici e parenti ci riempie di entusiasmo, ecco perché stiamo già pensando a nuovi modi per organizzare proiezioni in tutto il mondo”.

Il primo film in programma

Per quanto riguarda il nostro Paese, si comincia con “Inception” venerdì 26 giugno 2020. Sono due le proiezioni previste, alle ore 11 e alle ore 23. In seguito, con date e orari ancora non comunicati, sarà la volta di “Batman Begins” e “The Prestige”. Tutti i film saranno sottotitolati e per abilitare i sottotitoli, basterà seguire le indicazioni della guida alle impostazioni audio, presente su Fortnite. “E non dimenticare che, esattamente come al cinema, durante la visione sarà vietato registrare o trasmettere la pellicola. Perciò assicurati che tutti i tuoi amici assistano alla diretta! Eventuali violazioni saranno sanzionate in base a quanto stabilito dalle leggi antipirateria”, spiegano da Epic Games. Per accedere alla visione del film, basterà entrare con il proprio personaggio nel Party Reale e dirigersi dritto verso il grande schermo dell'isola.