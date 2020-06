Pc, i videogiochi in uscita a giugno 2020

Per chi ama videogiocare su Pc, giugno si prospetta un mese piuttosto caldo. Oltre a varie conversioni da PlayStation 4 e Xbox One verranno rese disponibili anche alcune esclusive, tra cui l’attesissimo Valorant, il nuovo progetto di Riot Games (software house nota soprattutto per il MOBA League of Legends), e Command & Conquer Remastered Collection, contenente delle versioni rimasterizzate dei classici strategici in tempo reale Command & Conquer e Red Alert, la cui uscita risale a 25 anni fa. Ecco alcuni dei giochi più interessanti che usciranno nel corso delle prossime settimane.

Sea of Thieves

Sviluppato da Rare, Sea of Thieves è un action-adventure open world a tema piratesco, che può essere affrontato da soli o in compagnia degli amici. Sul Microsoft Store è disponibile già da due anni e in questo periodo ha ricevuto cinque espansioni che hanno ampliato notevolmente i contenuti a disposizione dei giocatori. Il suo approdo su Steam è atteso per il 3 giugno.

Tour de France 2020

Dal 4 giugno tutti gli amanti del ciclismo potranno scaricare da Steam Tour de France 2020. Il titolo simula in modo realistico la nota competizione sportiva, anche grazie alla presenza di condizioni metereologiche mutevoli e della possibilità di giocare in prima persona. Oltre alle 21 tappe del Tour de France, l’edizione 2020 del gioco contiene anche alcuni contenuti esclusivi, come la corsa Liegi-Bastogne-Liegi.

Valorant

Dopo una fase Beta in grado di accendere gli animi dei videogiocatori, il free to play Valorant si prepara al suo debutto ufficiale su Pc. Lo sparatutto competitivo di Riot Games è incentrato sugli scontri cinque contro cinque e premia chi ha una migliore conoscenza delle abilità degli Agenti a disposizione, delle mappe e delle armi. Sarà disponibile dal 2 giugno.

Pro Cycling Manager 2020

Con Pro Cycling Manager 2020, gli appassionati di ciclismo professionistico possono vestire i panni del responsabile di un team di atleti e gestire ogni aspetto della carriera dei membri della squadra. L’obiettivo è ottenere la vittoria in alcune delle competizioni più prestigiose, come il Tour de France o la Vuelta. Sarà disponibile su Steam dal 4 giugno.

Beyond Blue

Chi desidera scoprire cosa si cela nelle profondità degli abissi troverà pane per i suoi denti in Beyond Blue. In questo gioco, realizzato da E-Line Media, i giocatori controlleranno Mirai, una scienziata dedita allo studio degli oceani, e assieme a lei potranno scoprire alcuni dei paesaggi più suggestivi di tutto il pianeta Terra. Per rendere l’esperienza maggiormente realistica, gli sviluppatori hanno collaborato con alcuni dei principali esponenti della scienza dell’oceano. Il debutto di Beyond Blue su Steam è atteso per l’11 giugno.

Disintegration

Con Disintegration, Marcul Letho, il creatore di Halo, prova a lasciare ancora una volta il segno nel mondo degli sparatutto in prima persona. Il gioco è ambientato in un futuro distopico in cui parte dell’umanità è stata costretta a trasferire la propria mente all’interno di alcuni robot. Questa soluzione disperata ha portato a un conflitto tra chi vede in questi “esoscheletri” il futuro dell’umanità e chi, invece, è contrario al loro utilizzo. Il gioco sarà disponibile su Steam dal 16 giugno.

Command & Conquer Remastered Collection

Command & Conquer Remastered Collection contiene le versioni rimasterizzate dei classici strategici in tempo reale Command & Conquer e Red Alert, usciti su Pc 25 anni fa. Mentre i nostalgici potranno divertirsi con lo stile grafico originale, chi è alla ricerca di un’esperienza più appagante per gli occhi potrà beneficiare dell’introduzione del supporto alla risoluzione 4K. L’ultima fatica di Petroglyph sarà disponibile dal 5 giugno.