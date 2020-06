Playstation, sconti su numerosi titoli con le "offerte di metà anno"

Da Gta 5 a Fifa, passando per Need for Speed Heat Deluxe Edition e Hitman. Ecco una serie di videogiochi che Sony ha deciso di proporre agli utenti di PS4 con sconti che arrivano anche fino all’80%

L’attesa è tutta rivolta verso fine 2020 quando la Playstation 5 , le cui potenzialità sono state dimostrate al mondo in un mega evento online e da cui sono emersi anche i primi titoli che gireranno sulla nuova console nex-gen di Sony, sarà disponibile sul mercato. Intanto, però, il colosso giapponese non dimentica i tantissimi utenti di Playstation 4 e proprio a loro dedica una serie di interessanti sconti su diversi titoli, in quelle che sono state chiamate “offerte di metà anno”, come si può vedere direttamente dal PS Store .

Da Gta 5 a Fifa 20

approfondimento

Le offerte, proposte agli appassionati di giochi a tempo limitato, spaziano su un gran numero titoli e arrivando a scontare gli stessi con percentuali che arrivano anche al’80%. Una tra le offerte più interessanti è sicuramente Need for Speed Heat Deluxe Edition che i fan delle corse automobilistiche possono trovare alla metà del prezzo originale, acquistando il gioco al prezzo di 39,99 euro invece che 79,99. Questa versione del gioco, uscito a novembre 2019, prevede anche una serie di contenuti extra di gioco. Passando in rassegna lo store di Playstation su cui sono state pubblicate le offerte, ecco che spicca Hitman - Game of the Year edition al prezzo di 11,99: una proposta vantaggiosa se si pensa che il gioco sviluppato da Square Enix è coinvolto da uno degli sconti più altri di questa tornata di offerte e, a prezzo pieno, costava 59,99 euro. C’è anche Rockstar Games presente, con i suoi titoli di punta: Red Dead Redemption 2: Special Edition è proposto, con il 65% di sconto, a 29,74 euro mentre tre differenti versioni del celebrato Gta 5 vengono vendute, a seconda dei contenuti extra compresi, al prezzo di 19,79, 24,59 e 34,19 euro. Appassionati di titoli calcistici? Fifa 20, uno tra i titoli ancora più venduti in Italia nonostante il 9 ottobre prossimo verrà lanciato sul mercato Fifa 21, è proposto in due differenti versioni scontate: la Champions Edition a 22,49 euro mentre la Ultimate Edition a 29,99 euro.

Le altre offerte

Tra le altre offerte e solo per citarne alcune, ecco che spicca il 70% di sconto su The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, in vendita a 14,99 euro, mentre per i fan delle serie di guerra c’è Battlefield V Edizione Anno 2 a 23,99 euro. Altri titoli sportivi: Nhl 20 Deluxe Edition è a 19,99 euro mentre Madden 20, nella sua Ultimate Superstar Edition, viene proposto a 24,99 euro. Yakuza 3 Remastered, titolo sviluppato da Sega Europe e uscito ad agosto del 2019, può vantare il 28% di sconto, essendo in vendita a 17,99 euro mentre The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, in offerta a metà prezzo, viene proposto a 24,99 euro. Un’ultima, nostalgica, segnalazione è quella che riguarda Pac-Man Championship Edition 2, con l’iconico titolo di Bandai Namco proposto a soli 2,98 euro, con il 77% di sconto.