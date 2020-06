Fifa 21, Electronic Arts ha reso ufficiale la data di uscita

Le iniziative di EA

approfondimento

Presentata la nuova PS5: tutti i dettagli emersi finora

“Fifa 2021” uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Pc ad ottobre e su PlayStation 5 e Xbox serie X entro la fine dell’anno, come si può leggere proprio sul sito di EA. Sono già state presentate tutta una serie di iniziative ed offerte dedicate ai seguaci della serie. In particolare, si potranno ottenere contenuti esclusivi prenotando il gioco in anticipo, inclusa un'offerta speciale a tempo limitato. Infatti, chi deciderà di acquistare una copia del gioco, in versione Ultimate Edition e prima del 14 agosto, potrà ottenere, tra i numerosi vantaggi previsti, anche un giocatore non scambiabile in Fifa 21 Ultimate Team per la propria rosa di FUT. “Inoltre, facendo richiesta per Fifa 21 su sistema PlayStation 4 o Xbox One prima dell'uscita di Fifa 22, puoi ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente (Xbox Series X o PlayStation 5) senza costi aggiuntivi”, si legge sul portale di Electronic Arts. E c’è di più, perché si potrà giocare in anticipo a Fifa 21 abbonandosi ad EA Access per PlayStation 4 e Xbox One, e a Origin Access per Pc. In questo caso si otterrà l’accesso anticipato al titolo a partire dall’1 ottobre e ad altri titoli EA prima dell'uscita ufficiale. Ed è previsto anche “uno sconto del 10% su tutti gli acquisti digitali EA, inclusi Fifa 21, Fifa Points, e altri giochi e contenuti”.

Le altre proposte

Le iniziative di Electronic Arts riguardano anche la Standard Edition del gioco. Chi deciderà di acquistarla in pre-order potrà ricevere fino a 3 pacchetti oro rari in FUT 21 (1 a settimana per 3 settimane), un oggetto atleta di copertina FUT in prestito (per 5 partite FUT), un giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT) e divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale. Chi opterà, invece, per la Champions Edition potrà ricevere l’accesso anticipato di 3 giorni, giocando a partire dal 6 ottobre, fino a 12 pacchetti oro rari in FUT 21 (1 a settimana per 12 settimane), un oggetto atleta di copertina FUT in prestito (per 5 partite FUT), un talento locale nella modalità Carriera, un giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT) oltre a divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale. Infine, chi sceglierà la versione Ultimate Edition, ma ordinandola dopo il 14 agosto, potrà ricevere l’accesso anticipato di 3 giorni al gioco, un talento locale nella modalità Carriera, fino a 24 pacchetti oro rari in FUT 21 (2 a settimana per 12 settimane), un oggetto atleta di copertina FUT in prestito per 5 partite, un giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT) e ancora divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale.