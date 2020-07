Paper Mario: The Origami King, disponibile su Nintendo Switch

Paper Mario è tornato Il nuovo titolo della saga spin-off del celebre idraulico baffuto intitolato Paper Mario: The Origami King è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 17 luglio, sia in formato fisico che digitale, al prezzo di 59,99 euro.

In questa nuova avventura dedicata alla mascotte di Nintendo, i giocatori vengono catapultati in un colorato e misterioso mondo fatto di carta, popolato dai personaggi dell’universo di Super Mario.

Paper Mario: The Origami King, trama e dettagli

Paper Mario: The Origami King è il sesto capitolo di una serie nata agli inizi degli anni 2000 su Nintendo 64. Nel corso dell’avventura, ambientata in diversi scenari, da deserti incandescenti a mari impetuosi, i videogiocatori sono chiamati ad aiutare Super Mario e i suoi fedeli alleati come Luigi o Toad, a salvare la Principessa Peach e il Regno dei Funghi dalle grinfie del malvagio re degli origami, Olly.

L’idraulico baffuto può contare anche sull’aiuto di nuovi personaggi, come Olivia, la sorella di Re Olly. A sorpresa tra gli alleati di Super Mario c’è anche Bowser, che non si è piegato al volere del Re Origami ed è pronto ad aiutare il suo storico rivale.

Il malvagio Re Olly ha trasformato la Principessa Peach in un origami, ha sradicato il suo castello dalle fondamenta, sigillandolo con dei nastri magici. Sotto le sue grinfie sono finiti anche tutti gli scagnozzi di Bowser, trasformati in soldati origami.

Tanti nuovi strumenti e abilità

Con tanti nuovi strumenti e abilità, i videogiocatori nei panni della baffuta mascotte di Nintendo sono chiamati a superare diverse sfide e a svelare tutti i misteri nascosti nel colorato mondo di carta.

Tra le novità, la nuova abilità chiamata “Arti magni” consente ai giocatori di interagire con l’ambiente sollevando e tirando determinati elementi per rivelare nuovi luoghi, risolvere enigmi e scoprire sorprese nascoste. In Paper Mario: The Origami King c’è anche nuovo sistema di combattimento basato su una piattaforma ad anello in cui i giocatori devono trovare un modo per allineare i nemici, in dinamiche battaglie a turni.