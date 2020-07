L'estate sbarca ufficialmente su Mario Kart Tour con il nuovo update

“Cosa c'è di meglio che sentire la sabbia tra le dita dei piedi in una rinfrescante giornata estiva? Insieme al kart Blue Soda, color oceano, Rosalinda è qui per rinfrescarsi e catturare alcune onde: è tempo del Marine Tour!”. Così, sui profili social ufficiali, Nintendo ha annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento per Mario Kart Tour. Il divertente videogioco di guida, sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 2019 per dispositivi mobili, iOS e Android. Si tratta del quinto spin-off della serie Mario Kart, un titolo che ripropone i simpatici personaggi legati al mondo del celebre idraulico coi baffi e che mischia le caratteristiche dei titoli motoristici, col colorato stile del mondo di Super Mario .

Le novità introdotte

Nintendo, che come per ogni update ha rilasciato anche per il Marine Tour un breve video trailer di presentazione, ha deciso dunque di far sbarcare ufficialmente l’estate all’interno del titolo gratuito legato a Super Mario ed ai suoi amici. Nella clip, pubblicata anche su YouTube, si vede proprio la bionda Rosalinda sfrecciare su un kart azzurro in una pista situata ai bordi del mare, il Koopa Beach. Proprio questo personaggio, con il suo pareo estivo e lo stesso Mario, con il suo simpatico costume da bagno, con tanto di ciambella e boccaglio, ispirato direttamente da Super Mario Odyssey, rappresentano le due varianti introdotte dall’aggiornamento, il ventunesimo tour del gioco da quando l’app è sbarcata sugli store digitali per utenti Apple ed Android. Iniziato il primo luglio, il nuovo tour terminerà il 14 luglio 2020.

Il mondo di Mario

Mario Kart Tour, come detto, è un gioco gratuito per dispositivi mobili che permette di cimentarsi in divertenti gare di kart, utilizzando uno dei personaggi strampalati del mondo di Super Mario e sfidando amici o utenti da tutto il mondo. Nella modalità in multigiocatore, tra l’altro, è possibile gareggiare contro un massimo di 7 giocatori, scegliendo tra sfide individuali o a squadre, nelle varie classi disponibili e con un numero variabile di slot oggetto. All’interno del titolo, Mario e i suoi amici girano il mondo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste legate alla celebre serie targata Nintendo. Con nuove destinazioni che appaiono all'interno del gioco a rotazione, cambiando ogni due settimane.