Mario Kart Tour si espande ancora con l'arrivo del Peach Tour

Mario Kart Tour è un videogioco di guida, sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 2019 per dispositivi mobili , iOS e Android. Si tratta del quinto spin-off della serie Mario Kart, un titolo che ripropone i simpatici personaggi legati al mondo del celebre idraulico coi baffi e che mischia le caratteristiche dei titoli motoristici, in pieno stile Super Mario . Il gioco è stato protagonista nel tempo di alcuni aggiornamenti, ultimo dei quali, il Peach Tour, è stato reso disponibile proprio oggi ed annunciato tramite un trailer apparso sui canali ufficiali del titolo, tra i quali anche YouTube .

La principessa Peach

approfondimento

De Luca come Super Mario, il videogioco sul governatore della Campania

L'espansione, nello specifico, è totalmente incentrata su Peach, uno dei personaggi legati alla serie di Super Mario, principessa del Regno dei Funghi che di solito nei giochi appare come la damigella in pericolo, puntualmente salvata da Mario stesso in quasi tutte le occasioni. L'elemento principale del nuovo update è costituito dalla nuova pista, ispirata alla principessa e al suo castello, con variopinti dintorni, che risulta ben visibile anche all'interno del trailer di presentazione. Quello attuale, è l’ultimo aggiornamento legato al gioco che segue il Flower Tour, ispirato invece al personaggio di Daisy con il tracciato Daisy Hills.

Le caratteristiche del gioco

Il gioco, per chi non lo avesse ancora mai provato, può essere installato gratuitamente sia da Apple sia da Play Store e permette di cimentarsi in curiose gare di kart, utilizzando uno dei personaggi strampalati del mondo di Super Mario e sfidando amici e utenti da tutto il mondo. Nella modalità in multigiocatore è possibile sfidare fino a 7 giocatori, gareggiando con regole sempre diverse: sfide individuali o a squadre, nelle varie classi disponibili e con un numero variabile di slot oggetto. All’interno del titolo, Mario e i suoi amici gireranno il mondo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste legate alla serie. E nuove destinazioni appariranno all'interno del gioco a rotazione, cambiando ogni due settimane! I piloti, tra l’altro, potranno sfoggiare variazioni stilistiche per quanto riguarda il vestiario che omaggiano le città e i circuiti inclusi nel gioco. Obiettivo sterzare, derapare con stile e lanciare oggetti devastanti. Per confondere gli avversari e cercare così di tagliare il traguardo per primi, puntando a conquistare il gradino più alto del podio.

Le corse bonus e i record in pista

In alcune corse, poi, l'obiettivo non sarà necessariamente il primo posto. Esistono infatti sfide bonus particolari come "VS Mega Bowser" o "Sistema i Goomba!" per cui la strategia da mettere a punta non sarà quella canonica dei piloti in gara. Attenzione poi viene data ai record ottenuti. “I tuoi record determineranno la tua posizione rispetto agli altri giocatori. Esercitati e prova diverse combinazioni di piloti, veicoli e deltaplani per ottenere punteggi migliori e ambire ai piani alti della classifica!”, si può leggere, ad esempio, nella descrizione del gioco presente sullo store dei dispositivi Android.