Mario Kart Tour, annunciato il nuovo update "Flower Tour"

“Vesti i panni di Daisy. Con la sua corona bianca fiorita e le sue brillanti ali di farfalla, questa principessa si è trasformata in una fata fantastica!”. Con questo messaggio, apparso su Twitter, gli sviluppatori di Mario Kart Tour, il racing game gratuito di Nintendo disponibile per dispositivi mobili, hanno annunciato il “Flower Tour”, un nuovo aggiornamento del titolo.

La principessa Daisy

Protagonista dell’update è, appunto, Daisy, uno dei divertenti personaggi del mondo di Super Mario che nel titolo sono coinvolti in curiose gare sui go-kart all’interno di particolari tracciati. In questo caso al centro della scena c’è la pista di Daisy Hills, presentata da Nintendo in un breve video trailer pubblicato sui social network. In un ambiente di campagna, colorato come spesso sono gli scenari del gioco, i vari personaggi dovranno sfidarsi a colpi di derapate ed accelerazioni per arrivare davanti a tutti e trionfare sul gradino più alto del podio. L’atmosfera sarà, come fa intuire anche il titolo dell’aggiornamento, molto floreale a partire proprio da Daisy, che per l'occasione si presenta anche in una nuova veste speciale, strettamente a tema con il mondo dei fiori. Oltre alla pista, tra l’altro, gli utenti potranno usufruire anche di altri contenuti di gioco che verranno resi ufficiali nei prossimi giorni.

Le caratteristiche del gioco

In Mario Kart Tour si possono sfidare fino a 7 giocatori, sia che siano propri amici sia che si tratti di semplici appassionati che utilizzano il gioco da ogni parte del mondo. I colorati personaggi del mondo del famoso idraulico coi baffi ed il cappello rosso devono girare il globo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart. Nuove destinazioni appariranno a rotazione ogni due settimane e proprio in quest’ottica rientra l’ultimo update del “Flower Tour”. All’interno del gioco, disponibile sia per dispositivi iOS sia per quelli Android, si potrà avere accesso ad un variegato arsenale di oggetti capaci di consentire ai veicoli che scendono in pista di avere alcuni vantaggi sui concorrenti. Tra questi quello della modalità "frenesia", una condizione a tempo che permette di avere una scorta illimitata di un oggetto da sfoderare per distrarre gli avversari durante la corsa e cercare di arrivare davanti a tutti al traguardo finale.