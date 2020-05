De Luca come Super Mario, il videogioco che ironizza sul Coronavirus

“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia". Così, alcune settimane fa, Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania si era rivolto simpaticamente a Fabio Fazio, conduttore di “Che tempo che fa”, intervenendo nella trasmissione di Rai Due e commentando la possibilità di ritrovare la famiglia per chi era rimasto bloccato dal lockdown in un luogo diverso. “Credo di amare De Luca” aveva twittato Fiorello, mentre lo stesso Fazio aveva scritto, sempre su Twitter, un post divertito: “Se anche @NaomiCampbell elogia #DeLuca , un motivo ci sará! Quanto ridere con @VincenzoDeLuca #CTCF”. Insomma De Luca, con questo ed altri interventi durante l’emergenza coronavirus, ha letteralmente conquistato i social, per i suoi modi decisi e spesso “coloriti” di apostrofare chi non rispettava i divieti imposti per tutelare la salute di tutti. Il governatore campano, adesso, è diventato anche protagonista di un curioso videogioco, “De Luca run”, un platform 2D in stile Super Mario.

I dettagli del videogioco

Sviluppato da Digilab Software di Luigi Sannino, il videogioco può essere raggiunto attraverso la pagina web dedicata. Con alle spalle lo sfondo del lungomare Caracciolo della città di Napoli, il De Luca virtuale è vestito con i panni del celebre idraulico baffuto di Nintendo e proprio come Super Mario dovrà saltare su alcuni blocchi, simpaticamente rappresentati da pizze margherite, evitando i “nemici” che si presentano sul suo cammino tra cui i runner (contro cui si è scagliato il governatore durante alcuni dei suoi interventi) e poi ancora Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri. Nel frattempo il personaggio dovrà essere abile a raccogliere varie mascherine disseminate lungo il percorso, un po’ come Mario fa con le monete d’oro. Il tutto mentre, procedendo con il gioco e cercando di superare tutti gli ostacoli, si potranno ascoltare alcune delle frasi esclamate dallo stesso governatore nel corso di questi mesi e che lo hanno fatto diventare particolarmente popolare sui social network. E se si arriverà alla fine, raggiungendo i tamponi, comparirà la scritta “Hai salvato la Campania!”.