Attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato. Oggi, giovedì 21 maggio, il premier è atteso in Parlamento per l’informativa urgente sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Il presidente del Consiglio parla alle 9.30 a Montecitorio, mentre alle 12.30 sarà a Palazzo Madama. È stato lo stesso Conte a confermare gli orari con un tweet. (LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA)