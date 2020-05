In un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega dice: “Nostro contributo c’è. Il problema è se lui si permetterà di disobbedire a chi comanda in questo governo e in questo Paese: la Cgil”. Annunciate manifestazioni per luglio: “Il 2 giugno solo presidi, necessaria la sicurezza sanitaria”

“Conte chiede il contributo dell’opposizione. Il nostro c’è, abbiamo 30 proposte già impacchettate. Il problema è se lui si permetterà di disobbedire a chi comanda in questo governo e in questo Paese: la Cgil”. Matteo Salvini, leader della Lega, in un’intervista al Corriere della Sera attacca il sindacato: “Hanno appena fatto sapere che se si tocca il codice degli appalti, loro lotteranno con ogni mezzo. Il Paese per ora è ostaggio dei privilegi di qualcuno, vedremo se Conte lo consentirà ancora" (L'INFORMATIVA DEL PREMIER ALLA CAMERA E AL SENATO SULL'EMERGENZA COVID-19)