Salvini, Meloni e Berlusconi hanno trovato un accordo sulle iniziative per la Festa della Repubblica: “Non ha senso dividersi in questo momento”. Manifestazione a Roma e ipotesi flashmob in 100 piazze d’Italia. I tre leader allineati anche sul voto a favore della mozione contro il ministro della Giustizia

“Non ha senso dividersi in questo momento”. È su questo principio che i leader del centrodestra - Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Salvio Berlusconi - hanno raggiunto un accordo di massima sulle iniziative per il giorno della Festa della Repubblica. Il 2 giugno le forze politiche di opposizione saranno quindi unite per eventi di piazza a Roma e in altre città in tutta Italia, nel rispetto delle norme anti-Covid-19 e quindi con iniziative "statiche, senza palchi e con distanziamento tra i partecipanti di almeno un metro" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE) Parallelamente, la Lega vorrebbe organizzare flash mob in 100 piazze italiane per coloro che non potranno raggiungere Roma. Un’intesa, si apprende, è stata raggiunta anche sul voto a favore alla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Le trattative per l’accordo approfondimento Coronavirus, Zaia: “Emergenza ha dimostrato importanza dell’autonomia” Dopo che la settimana scorsa sia FdI che Lega avevano annunciato una mobilitazione per il 2 giugno, ieri Giorgia Meloni ha telefonato a Berlusconi e fatto un tentativo di contatto con Salvini. Poi l’accordo è stato raggiunto nel corso di due telefonate, fatte nel pomeriggio dal segretario leghista, prima alla presidente di Fratelli d'Italia, poi al Cavaliere. Nei colloqui i tre leader del centrodestra - viene riferito da fonti di tutti i partiti - si sono trovati "tutti d'accordo sul fatto che per il 2 giugno ci saranno delle iniziative unitarie".