Il presidente del Veneto in un’intervista al Corriere della Sera: “Pensiamo a cosa sarebbe stata questa epidemia se tutto fosse stato gestito da Roma. Per l’esecutivo l’autonomia è sottrazione di potere e da qui discendono i pasticci”

“Credo che la vicenda Covid abbia dimostrato fino in fondo l’importanza dell’autonomia. Pensiamo a cosa sarebbe stata questa epidemia se tutto fosse stato gestito da Roma”. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un’intervista al Corriere della Sera rivendica il ruolo delle Regioni nella gestione dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE) e spiega che i “pasticci” che sono stati riscontrati, anche nel mettere a punto l’ultimo decreto Riaperture, sono dovuti al governo centrale: “Vista da Roma, l’autonomia è una sottrazione di potere. Vista da noi, è un’assunzione di responsabilità - ha detto - Ma io credo che irresponsabile sia chi non la vuole. Da qui discendono certi pasticci”.