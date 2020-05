Fico sospende la seduta

approfondimento

Nello specifico, il deputato pentastellato ha fatto un intervento prima dai toni ironici, affermando che Conte aveva "sbagliato tutto" perché "ha tentato di salvare la vita e la salute dei cittadini italiani, affidandosi addirittura a scienziati e medici". "Chi l'attacca - ha poi proseguito - propone modello il Lombardia. Lei, signor Presidente del Consiglio, doveva fare come Gallera, che in conferenza stampa si presentava puntuale, e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti". In seguito alle proteste delle opposizioni, il presidente Roberto Fico è stato costretto più volte a richiamare all'ordine, ma visto il perdurare della protesta ha sospeso la seduta mentre Ricciardi diceva "anche se gridano io continuo". Gli interventi sono poi ripresi dopo un breve stop.