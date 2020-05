Vincenzo De Luca interviene a “Che tempo che fa” su Rai due e commenta la possibilità di ritrovare la famiglia per chi è rimasto bloccato dal lockdown in un luogo diverso. Intervistato in diretta da Fabio Fazio risponde: “Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia". La frase di De Luca ha fatto esplodere i commenti sui social. Tra i primi quello di Fiorello che su Twitter esclama “Credo di amare De Luca” . Pronta anche la reazione dello stesso Fazio: "Se anche Naomi Campbell elogia De Luca un motivo ci sarà! Quanto ridere con Vincenzo De Luca", ha scritto su Twitter il conduttore a fine trasmissione.

Ma che significa “fratacchione”

Per il vocabolario della lingua italiana la parola "fratacchione" indica un frate grosso, paffuto e tarchiato; in altre occasioni, può invece identificare un frate “buono in apparenza, ma in realtà un po' traffichino”. Probabilmente De Luca ha usato il termine come viene utilizzato nel dialetto napoletano, ossia a mo' di bonario sfottò, traducibile come "faccia da frate un po' stupidotto", visto che in quel momento alludeva a presunti 'affetti stabili' del conduttore in giro per la Penisola.