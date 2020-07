Fortnite, annunciato un nuovo evento musicale nel Party Reale

Dopo il successo dei vari eventi che hanno visto protagonisti star della musica mondiale come Diplo , dj e produttore americano, o il rapper statunitense Travis Scott che ha fatto segnare numeri impressionanti, registrando una partecipazione da record con oltre 27 milioni di utenti connessi all’evento “ Astronomical ”, Fortnite annuncia un nuovo evento in programma. Kenshi Yonezu, “popolarissimo cantautore giapponese” come lo definisce Epic Games nella presentazione, salirà infatti sul palco principale di Fortnite con un evento in video-anteprima creato in esclusiva per il Party Reale.

Date e orari

approfondimento

Fortnite, oltre 27,7 mln di utenti hanno partecipato ad Astronomical

Il cantante nipponico, infatti, accompagnerà i partecipanti in un viaggio sonoro attraverso le canzoni del suo nuovo album, "Stray Sheep", a cui seguiranno anche le interpretazioni di altri celebri successi. Le informazioni necessarie per partecipare, innanzitutto, riguardano le date. Per non perdere l'evento in video-anteprima, cercando di arrivare “almeno 30 minuti in anticipo per assicurarti un posto” come consiglia Epic Games, le date da segnalre sul calendario:

- Venerdì 7 agosto 2020, 13:00 ora italiana

- Venerdì 7 agosto 2020, 19:00 ora italiana

- Sabato 8 agosto 2020, 01:00 ora italiana

Il regalo in programma

Gli sviluppatori di Fortnite, inoltre, hanno annunciato che per festeggiare la performance di Yonezu al Party Reale, i giocatori che parteciperanno all’evento da venerdì 7 agosto alle 02:00 ora italiana e fino a sabato 8 agosto, sempre alle 02:00 ora italiana, riceveranno uno stendardo gratuito. Per chi volesse unirsi, ma non ha mai giocato a Fortnite, Epic Games ricorda che il gioco può essere scaricato gratis per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, iOS, e Android. Chi non riuscisse a partecipare all’evento entrando in tempo nel Party Reale, comunque, potrà avere accesso alle repliche dello stesso evento.