MyPOS Ultra, il terminale di ultima generazione per gli scontrini

Si propone di supportare le piccole e medie imprese in tutta Europa, tramite prestazioni migliorate in termini di efficienza, connettività e durata

MyPOS, fintech innovativa impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa, presenta myPOS Ultra: il terminale di nuova generazione che stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza, connettività e durata.

Prestazioni ottimizzate

Un terminale pensato per ottimizzare le prestazioni garantendo una durata in stand by fino a 15 giorni e una capacità di stampa di oltre 1500 scontrini con una singola carica. MyPOS Ultra è equipaggiato con un processore di ultima generazione e con il sistema operativo Android 11, inoltre offre una velocità di elaborazione superiore del 60% rispetto ai modelli precedenti, con un consumo energetico ridotto del 40%. Grazie alla connettività 4G potenziata i pagamenti possono essere accettati ovunque, senza il bisogno di cavi o di configurazioni complesse. La piattaforma, tramite l’integrazione con myPOS AppMarket, consente il download di app specifiche per ogni settore, proponendo di adattarsi alle esigenze di business verticali. Il terminale di ultima generazione è associato a un conto aziendale myPOS gratuito, a una Carta myPOS Business inclusa e l’accredito delle transazioni è immediato. Il lancio di Ultra segue un anno di forte crescita per la fintech: nel 2024 il circuito ha registrato un aumento del 30% sul volume totale delle transazioni, toccando quota 14 miliardi di euro, e una crescita del 42% del bacino di utenti, arrivando a 250.000 esercenti attivi in tutta Europa.