PS5, Sony: "Ogni giocatore potrà preordinare una sola console"

Anche se al momento non è ancora possibile preordinare PlayStation 5, alcuni utenti hanno scovato delle informazioni sul preacquisto nel codice sorgente del sito ufficiale di Sony. In particolare, è stato individuato il messaggio che comparirà quando i giocatori proveranno ad aggiungere più di una console al carrello. “Puoi acquistare solo una versione di PlayStation 5: con disco o digitale. Hai già aggiunto una PlayStation 5 al carrello”. Con alcuni escamotage potrebbe essere possibile aggirare questo limite, per esempio registrandosi al sito con diversi acount o semplicemente acquistando la seconda PS5 da un altro rivenditore. Tuttavia è possibile che Sony inviterà anche i propri partner ad adottare questa politica.

La scelta di Sony

La scelta dell’azienda giapponese rappresenta, con ogni probabilità, un tentativo di contrastare l’attività dei bagarini, che potrebbero acquistare tante unità della console e rivenderle a caro prezzo, approfittando del fatto che inizialmente le scorte saranno limitate. L’emergenza coronavirus, infatti, ha avuto un impatto negativo sulla capacità produttiva dei grandi impianti, rendendo impossibile arrivare al day one con una grande quantità di PS5 a disposizione. Non è la prima volta in cui Sony introduce delle misure per contrastare il bagarinaggio: in passato ha già adottato questa politica in occasione del lancio di PlayStation 4.

Le caratteristiche di PlayStation 5

Sony ha svelato per la prima volta il design ufficiale di PlayStation 5 nel corso dell’evento “Future of Gaming Show”. In questa occasione, l’azienda ha anche svelato che la console sarà disponibile in due versioni: una con lettore ottico e una “All-Digital”. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, PS5 potrà contare su un processore AMD Zen 2 con 8 core a 3.5 GHZ, che sarà supportato da 16 GB di memoria di sistema e da una GPU in grado di raggiungere i 10.28 Teraflops. Il nuovo gioiellino di Sony potrà anche contare sul ray tracing e su un chip dedicato alla gestione degli effetti audio.