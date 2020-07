Pokémon Unite, emerse nuove informazioni nel corso di un’intervista

Quello di Pokémon Unite è stato un annuncio a dir poco inaspettato. È arrivato a pochi giorni di distanza da quello di New Pokémon Snap, Pokémon Café e Pokémon Smile, in un periodo in cui molti giocatori si aspettavano di ricevere nuove informazioni sugli eventuali remake dei giochi di quarta generazione o su due nuovi Pokémon Let’s Go ambientati a Johto. Nel bene e nel male, The Pokémon Company ha colto tutti di sorpresa, quando ha presentato il primo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) a tema mostriciattoli tascabili nel corso dell’evento Pokémon Presents del 24 giugno. In quell’occasione, Tsunekazu Ishihara ha svelato alcune informazioni sul nuovo gioco, senza però andare troppo a fondo su argomenti come la componente e-sport o il target a cui è rivolto il titolo. Nel corso di una recente intervista ai microfoni di JP Media, The Pokémon Company è tornata sull’argomento e ha risposto ad alcuni dei dubbi più comuni.

L’intervista a The Pokémon Company

Nella parte iniziale dell’intervista, che è stata parzialmente tradotta e riassunta dall’insider Daniel Ahmad su Twitter, The Pokémon Company ha spiegato che Pokémon Unite è uno “strategic team battle game” pensato per divertire sia gli adulti sia i giocatori più giovani. La compagnia ha aggiunto che la collaborazione con Tencent, azienda con svariati anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi per dispositivi mobile, è stata essenziale per dare vita al progetto. Anche se il gioco è privo di una data di uscita, è già stato confermato il suo arrivo sia su smartphone e tablet che su Nintendo Switch. Sarà free-to-start, il che significa che potrà essere scaricato gratuitamente, ma conterrà dei contenuti sbloccabili solo tramite microtransazioni. Parlando del lato e-sport, The Pokémon Company ha spiegato di non avere pianti in merito a eventuali competizioni, ma che terrà conto delle eventuali richieste della community.